Se acerca San Juan, una de las festividades más marcadas en Palma donde el fuego y los demonios capan a sus anchas en las calles de Ciutat. Y es que el calor y la llama toman un papel fundamental dentro de la tradición, pues simbolizan la purificación y el renacimiento. Es por esa razón que es costumbre encender hogueras en las playas, donde los participantes del festejo crean un gran fuego y piden un deseo para después bañarse a medianoche, un paso indispensable para que se haga realidad. Entonces, la pregunta sería, ¿es legal encender fuegos y hogueras en la playa?.

Por norma general, en las playas de España está prohibido el uso del fuego en terrenos susceptibles a provocar incendios, entre los que se incluyen la playas. De hecho, el calor del verano suele ser motivo de muchos fuegos, por lo que es en esta época donde se debe ir con más cuidado. En lo que compete a la noche de San Juan, según ha marcado el Ajuntament de Palma, no se podrán hacer hogueras en las playas de Ciutat como Can Pere Antoni. Tampoco se podrán hacer, en otros lugares como Alcúdia o Calvià, ya que no existe ninguna normativa u ordenanza que permita la creación de hogueras en sus costas.

De hecho, realmente son pocas las playas del territorio español donde se podrán crear grandes fuegos para celebrar el evento. Algunas de las zonas que cuentan con este permiso se tratarían de las playas de Torrevieja, en Alicante; la playa de El Curita en Lanzarote, o las playas de Riazór y Orzán en La Coruña. De todas maneras, puedes llevar pequeñas velas o encendedores para aportar ese toque cálido y luminoso que desde siempre han caracterizado a estas fiestas populares.