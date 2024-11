La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que ha asolado Valencia ha marcado un antes y un después. Desde el fatídico 29 de octubre, muchos ciudadanos se toman más en serio los avisos meteorológicos, e incluso, hay mucho interés por saber si hay que hacer algo para lleguen al móvil las alertas que avisan a la población de los fenómenos meteorológicos adversos.

Desde la Conselleria de Presidencia del Govern balear explican que los ciudadanos no tienen que hacer nada para recibir la alerta de ES Alert. Aunque hay algunos móviles que dan la opción de permitir las notificaciones, éstas sonarán aunque no se haya habilitado dicha opción. En este sentido, precisan que ES-Alert utiliza un único nivel de alerta, la 'Alerta de Protección Civil', que correspondiente al Nivel 1 de EU-Alert. Este nivel está activado por defecto en los terminales y no puede desactivarse. Por su parte, los teléfonos que dan la opción de activar/desactivar las alertas de Nivel 2, identificadas como 'Pre-Alerta de Protección Civil', no sirven de nada puesto que este nivel no está en uso actualmente en ES-Alert.

¿Cuándo se envían los mensajes?

El envío de estos mensajes está «restringido a situaciones especialmente graves, en las que sea necesario que las personas tomen medidas para protegerse o proteger a los demás». Por tanto, «la recepción de una alerta a través del sistema ES-Alert es un hecho poco frecuente» para que los ciudadanos no se acostumbren a su recepción y, por tanto, puedan dejar de surgir el efecto deseado. En principio, se limita «solo las situaciones que requieran de una acción inmediata por parte de los ciudadanos». Cuando se produjeron las inundaciones de Sant Llorenç, en las que murieron 13 personas, se habría enviado este mensaje de haber existido. Sin embargo, no estaba aún en marcha; se trata de una directiva europea, que impone en su artículo 110 la obligación a todos los países miembros de disponer desde el 21 de junio de 2022 de sistemas de alerta basados en telefonía móvil. El Gobierno de España, mediante activó el sistema ES-Alert, una adaptación del protocolo EU-Alert.

Respecto al modo de actuar si se recibe una alerta, lo primero es verificar si se trata de un simulacro; de ser así, «vendrá claramente indicado en el mensaje. Aunque las pruebas se avisarán con antelación por diferentes medios de comunicación, es posible que no se hayan recibido estos avisos previos. En este caso obviamente no es necesario hacer nada».

En caso de que sea una alerta real, lo primero es «mantener la calma y leer atentamente el texto de la alerta, incluidas las instrucciones sobre cómo actuar». Además, hay que avisar a las personas de alrededor; «la mayoría de ellas habrán recibido también la alerta, pero puede ser que algunas no». Acto seguido se tienen que seguir las instrucciones incluidas en el mensaje; así como permanecer atentos a los medios de comunicación. Ultima Hora siempre realiza una cobertura especial cuando se producen fenómenos meteorológicos adversos.

El mensaje de alerta incluirá, normalmente, información sobre el riesgo que ha provocado la alerta, sus consecuencias observadas o previsibles y, en su caso, las acciones a tomar por las personas que reciben la alerta.

¿Cómo me llegarán las alertas?

La alerta se mostrará en el teléfono móvil de forma similar a un mensaje de texto, ocupando todo el ancho de la pantalla; además, vendrá acompañada en todo caso por un pitido y una vibración. «Dada la urgencia de las situaciones para las que se emitirán las alertas, el pitido y la vibración se producirán incluso aunque el teléfono esté silenciado, bloqueado, o en modo 'no molestar'. El mensaje de alerta permanecerá en pantalla hasta que, como reconocimiento de la alerta, se pulse el botón de 'aceptar' (en Android) o el botón de inicio (en iOS)».

Una vez eliminado el mensaje de pantalla, es posible acceder al mensaje para revisar su contenido. En el caso de Android, se guarda un historial, accesible en: ajustes, seguridad y emergencias; alertas de emergencia inalámbricas; e historial de alertas de emergencia. Para iOS son accesibles como notificaciones, deslizando el dedo desde la parte superior de la pantalla. La notificación no se puede borrar hasta que finaliza el periodo de validez de la alerta. Una vez borrada la notificación ya no es posible acceder al mensaje.