Casado lanza un ultimátum a Ciudadanos para que acepte España Suma

A falta de unas horas para que se cumpla el plazo para que los partidos registren las coaliciones con las que quieran concurrir a las elecciones generales del 10N, el presidente del PP, Pablo Casado, ha lanzado una última advertencia a Ciudadanos y es que los votantes no deberían pagar su poca «responsabilidad» al no aceptar la coalición.

Casado aumenta así su presión sobre Albert Rivera, a quien ha hecho referencia este domingo sin nombrarle para advertir de que si su formación se niega a concurrir con el PP tendrán que salvar con los votos de la ciudadanía «lo que algún político sin mucha responsabilidad ha decidido no unir en una oferta electoral».

El líder de los 'populares' ha resaltado desde Zaragoza, donde ha clausurado un acto dedicado al Día del Afiliado del partido, que la salida del bloqueo político que ha llevado a la repetición electoral no se encuentra «por la izquierda».

Opina que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizará la convocatoria para conseguir por medio del «agotamiento electoral» lo que no ha conseguido con el resultado de las urnas, es decir, un gobierno en solitario, por lo que ha instado a Ciudadanos a unir fuerzas para arrebatar la mayoría absoluta al socialista. «Y hasta mañana solo habría una solución, que es unirnos todos en una plataforma alternativa a la izquierda», ha remarcado.

Para el PP la solución vía coalición está tan clara que sigue sin entender las «negativas» y los «portazos» de los de Rivera a la fórmula de España Suma, en vista de que este se ha mostrado dispuesto a acordar un gobierno conjunto con el PP apenas transcurrido un mes después de la cita con las urnas.

Las declaraciones de Casado han sido arropadas por los líderes regionales aragoneses que han estado presentes hoy en el acto en Zaragoza, entre ellos el alcalde de la ciudad, el 'popular' Jorge Azcón, que ha recordado que en el caso de su ayuntamiento el acuerdo con Cs y Vox no solamente ha sumado, sino que ha «multiplicado».

Con esa sensación de «optimismo» pretende Casado abordar en campaña al electorado, a los que ofrece dos opciones posible: la continuación del bloqueo o un gobierno del PP, para el cual claramente necesitará a Albert Rivera.

Críticas a Sánchez

Por otra parte, ha criticado a Sánchez por «justificar» al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por haber hecho defensa, según Casado, de las actuaciones de los miembros de los CDR que han sido detenidos en Cataluña.

Casado ha asegurado que el presidente en funciones ha pactado con JxCat y ERC en Cataluña, partidos que según el dirigente también «hicieron una defensa encendida» de los siete detenidos y aprobaron en la Cámara catalana la resolución que legitima la «desobediencia civil e institucional» del 1 de octubre.

El presidente del PP ha ofrecido a Sánchez una «mano tendida» si este decide «de una vez por todas hacer cumplir la ley y preservar la paz y la convivencia en Cataluña», pero al mismo tiempo ha advertido de que «no se puede coger una mano al PP y la otra dársela a JxCat en la diputación de Barcelona y a ERC en Badalona o Casteldefels».

Y en esta línea, le ha pedido que se posicione sobre la sentencia del 'procés', que se conocerá en octubre, y que especifique si pedirá los indultos para los políticos en prisión preventiva si la resolución es condenatoria y si aceptará tipificar los delitos como rebelión y no sedición.

Asimismo, ha reprochado a Sánchez que en el viaje que realizó a Nueva York la pasada semana «presumiese» de la «buena salud» de la economía española a base de «ocultar cifras» y poner sobre la mesa «planteamientos incoherentes» sobre impuestos con tal de «ganar las elecciones».