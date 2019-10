La mayoría de los candidatos menorquines a las generales cambian respecto al 28-A

Los partidos políticos y coaliciones tenían hasta ayer 7 de octubre para cumplir con uno de los hitos de la convocatoria electoral del 10 de noviembre: informar a la Junta Electoral Provincial de si mantenían las candidaturas del 28-A, las modificaban o presentaban unas diferentes. Hay caras nuevas para un proceso electoral atípico, abreviado –por primera vez durará 47 días en lugar de los 54 habituales–, cuyo principal enemigo será que el cansancio de los votantes se traduzca en abstención.

El tablero electoral tiene en Menorca los mismos actores, la izquierda no ha hecho el amago de acudir unidos para obtener el senador por Menorca. El PSOE apuesta por la misma candidata que venció al principal rival, el PP, Carme Garcia Querol, que ahora tiene enfrente, por los populares, a Jordi López (Aurora Herráiz no repite). Antònia Florit, candidata de Unidas Podemos y militante de EM-IU es la novedad en la izquierda (en abril fue Mae de la Concha) y junto con Eduard Riudavets, de Més per Menorca, puede restar votos a los socialistas.

La atomización de opciones puede inclinar la balanza hacia uno u otro bloque, ya que la derecha también se presenta separada, tal y como ya hizo el pasado 28-A. Si se esperaba que Vox hiciera el gesto de dejar que se concentrara el voto al Senado en el PP, esto no ha ocurrido. Guillermo Jusué opta de nuevo a la Cámara Alta con el partido de Abascal y Ciudadanos presenta a Jorge de Diego, concejal en el Ayuntamiento de Sant Lluís que toma el relevo de José Manuel Morales.

Las elecciones al Senado en la isla se presentan así muy reñidas, con tres fuerzas a cada lado del espectro político y más posibilidades de que otras opciones minoritarias arañen votos a la izquierda: Pacma presenta como candidato a Salvador Moll Herrero (en abril lo fue Elena Pérez de Gracia) y Recortes Cero presenta a Adrià González. Más País, la formación que lidera Íñigo Errejón apuraba plazos en busca de candidatos en Balears y al cierre de esta edición trascendía el nombre de Marisa Lucas Perpinyà para absorber votantes morados en las Islas.

En cuanto a las listas al Congreso de los Diputados, el PSOE confía de nuevo en Pau Morlà mientras que el PP tras la renuncia de Ana Lía Noval apuesta por Maite Torrent. Més per Menorca, muy crítico con la repetición electoral, acude a las generales en coalición con Més per Mallorca y Esquerra Republicana con Patricia Font en el número dos. Unidas Podemos cuenta con Natividad Benejam como representante menorquina en la lista al Congreso, en el número 3; también la candidata menorquina de Cs, Blanca López ocupa el tercer peusto y adelanta posiciones respecto al sexto lugar que ocupó Miguel Bueno del Amo. Cambia también el aspirante de Vox al Congreso, será Bartomeu Torres, ocupando el lugar de Jaime Brunicardi. En esta convocatoria se cae de la parrilla de salida El PI, que renunció a presentarse a la cita electoral por falta de recursos económicos.