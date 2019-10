El sector crítico de Podemos cree que la cúpula del partido en Balears «prepara el salto a Más País»

El sector crítico de Podemos cree que la cúpula del partido «prepara el salto a Más País», el partido liderado por Íñigo Errejón. Este es el resultado que extraen tras la elaboración de la candidatura de Más País en Baleares Laura Camargo y Baltasar Picornell, entre otros.

La exdiputada de Podem en el Parlament balear ha publicado este martes en Twitter que «Resulta obvio que desde la cúpula de Podem Illes Balears se prepara el salto a Más País. Lo harán cuando llegue el momento. Por ahora, monitorizando y teniendo la última palabra para la cabeza de lista, van avanzando posiciones».

Camargo, que pertenece a la corriente anticapitalista y siempre se ha mostrado crítica con la dirección de la formación morada, añade que «el método paracaidista-agencia de colocación con el que está funcionando Más País engendra monstruos. Hoy hasta una de sus ilustres, Clara Serra, ha salido a denunciarlo y ha abandonado la formación. En Baleares irán por un camino similar. La nueva política no era esto».

Además, añade que «Como hemos dicho siempre en @AnticapIB un proyecto sin raíces, basado en el personalismo y los hiperliderazgos controladores nunca será capaz de transformar nada. Porque a eso es justo a lo que saben jugar los poderosos. Además hay proyectos que no se pueden trasplantar».

Camargo advierte que «de todas formas, y para acabar, no sé si se han creído de verdad lo del escaño por Baleares... Porque si se lo han creído en estas circunstancias, me atrevo a decir que son como mínimo un tanto ilusos #NoEraAixò».

Picornell, expresidente del Parlament, ha retuiteado los tuits de Camargo y ha asegurado que «viendo los movimientos de la 'Quinta Columna' da escalofríos como son capaces de dinamitar partidos de la izquierda desde dentro en Baleares para beneficiar a un nuevo poder político y no perder las poltronas de cara a un futuro. El juego del poder es inverosímil».

