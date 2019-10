Abascal vence el veto y 'El Hormiguero' fue líder de audiencia

El candidato de Vox en las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, Santiago Abascal, se ha apuntado el primer tanto de la campaña electoral y su aparición en el programa de Antena3 'El Hormiguero' lo convirtió el líder en lo más visto de la televisión con 4.049.000 espectadores y el 23,5% del share.

El programa presentado por Pablo Motos fue líder absoluto de audiencia este jueves por la noche y el tercer programa más visto de la historia de 'El Hormiguero' y el segundo con la mejor cuota de pantalla. También consiguió el 'minuto de oro' del jueves con 4.787.000 espectadores a las 22:49 horas. De este modo, el candidato de Vox el 10N logró vencer el veto al que habían invitado algunas personas.

Abascal y Motos abordaron diferentes temas en el programa. Entre los más polémicos estuvieron el aborto, del que aseguró que suprimiría la actual ley de plazos por promover «una práctica eugenésica y anticonceptiva». «Creo que no se debe acabar con la vida que se lleva dentro. Hay muchas mujeres que dicen que su cuerpo es suyo, pero lo que llevan dentro no es su cuerpo», aseguró. Aunque rechazó calificar el aborto como un asesinato porque no quiere «ofender a las personas que toman esta decisión en una situación de presión».

El líder de Vox también se posicionó en contra de la eutanasia y culpó a la izquierda de plantear las cosas de una manera y terminar en otra. En este punto, explicó que ha visto morir a su padre y se mostró convencido de que con la vida humana no hay que terminar, aunque haya medidas para aliviar el final. Motos le reprochó que se fijen mucho en lo que hay al principio y final de la vida, cuando a su modo de ver es el centro. Abascal reconoció que es así, pero aseguró que también «nos preocupa la dignidad de las personas durante toda su vida».

En relación a la violencia de género señaló que la ley de violencia de género «busca la guerra de sexos y la criminalización del hombre». En este punto, precisó que una prueba de que la ley no está funcionando es que hay más mujeres muertas por violencia de género. También argumentó que están defendiendo a las mujeres.

Sobre Cataluña manifestó que lo ve con mucha preocupación, pero insistió en que no debe haber excusas para aplicar la legalidad. «Yo lo que haría es ordenar la detención de Torra, que se le ponga a disposición judicial y una querella de la Abogacía del Estado por conspiración contra la rebelión». En este punto, insistió en que debe evitarse que el president de la Generalitat se fugue como Puigdemont.

Respecto al día después del 10N, se mostró convencido de que habrá un acuerdo PP, PSOE y Ciudadanos. Abascal reconoció que ya no hablan tanto de la «derechita cobarde», aunque consideró que «era una buena descripción». Sobre el PSOE reiteró que «ha sido protagonista de episodios muy desgraciados de la historia de España». «Yo no admito lecciones de un partido que con esas mismas siglas viene a dictar el pasado como si ellos ni hubieran participado», señaló.

También se pronunció sobre el cambio climático, «creo que ha habido siempre». «Con la excusa del cambio climático lo que están haciendo es restarnos libertad para decirnos lo que tenemos que comer, que tenemos menos hijos porque el mundo está súper poblado, que no tenemos que ir con coche». «Creo que hay una gran responsabilidad y debemos mirar por las consecuencias que tiene esa apocalipsis climático para los españoles. Se habla mucho de una emergencia climática, pero en España hay una emergencia social y una nacional».

Respecto a la tenencia de armas en casa, explicó que deben permitirse para defenderse. «En tu casa debes defender tu propiedad y a la gente que hay en tu casa». Abascal confesó que tiene pistola en casa desde los 23 años, aunque aclaró que no la lleva -sí su escolta-. «Yo me saqué la licencia de armas cuando mi padre y yo estábamos muy amenazados» por ETA». «Yo me saqué la licencia para protegerle a él, por miedo a perder a mi padre».

El candidato de Vox también cree que la exhumación de Franco es una «desligitimización de la Transición», que pretende «el derribo de la cruz más grande que hay en el mundo». Además, puntualizó que «Vox no tiene una posición sobre Franco».

Sobre los homoxesuales aseguró que no le molesta que dos hombres se besen. «La única vez que he pegado a alguien en la clase ha sido por una declaración terrible sobre los homosexuales». «Hay cargos públicos de Vox que son homosexuales», señaló y precisó que no cree en los colectivos. Respecto a las adopciones por parte de homosexuales cree que «debe tener preferencia la adopción de un padre y una madre» y si no es posible sí se debe permitir a los homosexuales antes de que un niño se quede sin adopción.