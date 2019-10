Jorge de Diego echa atrás su renuncia y sigue como candidato de Ciudadanos

El concejal de Sant Lluís, Jorge de Diego seguirá siendo el candidato de Ciudadanos en el Senado por la circunscripción de Menorca. De hecho, nunca lo había dejado de ser, pese a que había anunciado su renuncia, tras el malestar provocado por su designación en la agrupación local del partido en Ciutadella.

Jorge de Diego ha reconsiderado su decisión. Lo ha hecho después de que la dirección regional se pusiera en contacto con el concejal, para que echara atrás su renuncia. Tras recibir el apoyo de la secretaria de Acción Institucional de Cs Balears, Patricia Guasch y de la secretaria de Organización, Joana Capó, Jorge de Diego anuncia que será el cabeza de cartel de la formación naranja en Menorca.

Pese a su renuncia, que transmitió tanto a la dirección insular como a la regional del partido, Jorge de Diego no ha dejado nunca de ser el candidato, ya que esta nunca se oficializó con la presentación de un escrito, ya sea del partido o del propio candidato, ante la Junta Electoral, ya que su nombramiento había sido publicado por el Boletín Oficial de Estado (BOE).

La crisis en Ciudadanos estalló tras la publicación de las listas provisionales. La agrupación de Ciutadella expresó su doble malestar por no haber sido informado de la confección de las candidaturas y de que no hubiera ningún miembro de Ciutadella en puestos de salida, pese a que es el municipio que más votos aporta. Incluso la agrupación local de Ciutadella se ha planteado no participar en la campaña electoral.

Por su parte, la dirección insular del partido reconoció el error y lo atribuyó a una falta de comunicación. Alegaba que el candidato de Cs en el Senado el 28 de abril, Manuel Morales (de Ciutadella) comunicó que en estas elecciones no podía presentarse, ya que por motivos profesionales reside fuera de la Isla, y por eso se optó por Jorge de Diego.