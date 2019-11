Albert Rivera: «Dejo la política»

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha comparecido este lunes, tras la debacle electoral de su partido, para comunicar, tras una ovación de más de tres minutos, «tres decisiones», ha dicho: Su dimisión como presidente de Ciudadanos, su renuncia al acta como diputado y su salida de la política. El ya exlíder del partido naranja detallado que las dos primeras decisiones «son políticas» y la tercera, «de carácter personal».

Minutos antes de comparecer en rueda de prensa, Rivera ha anunciado en el comité ejecutivo del partido su decisión.

Antes de revelar su decisión, Rivera ha querido explicar quién es y de dónde viene, y cómo nació el proyecto político de Ciudadanos, que «primero tuvo frutos en Cataluña y luego nos pidieron que se extendiera por toda España y eso es lo que hicimos con otro grupo de cuerdos locos, a partir de las Europeas de 2014». Aquel proyecto es hoy una realidad, ha subrayado, y ha dado las gracias por ello.

Rivera ha anunciado que, tras comunicárselo «a quién debía hacerlo», dimite como presidente de ciudadanos «para que este proyecto elija su futuro en un congreso extraordinario». Ha insistido en que «por responsabilidad debo dimitir de ese cargo. Los líderes también sabemos que los malos resultados también son del líder. En coherencia con lo que soy, no creo que a nadie le sorprenda que dimita. Sea justo o injusto, es lo responsable».

Lo segundo que ha querido anunciar Albert Rivera este lunes, tras los resultados electorales de este 10N, es que, tras cuatro años como diputado, renuncia a su acta. «En el Congreso no se puede estar por una nómina, nunca estuve en política atornillado a un escaño. No es lo que me mueve ni lo que me apasiona», ha manifestado.

La tercera decisión que ha revelado tiene que ver con «la situación actual, y personal». Citando a Obama, - «si para ganar tienes que dividir a la gente, vas a tener un país ingobernable», - Rivera ha asegurdo: «Me preocupa el país que hay que gobernar ahora, y como no voy a tomar decisiones, a los que tengan que hacerlo les deseo suerte y mucho acierto. Este país no puede volver a los rojos y a los azules. Llevo años desde mi tierra, en Cataluña, luchando para unir a los españoles, y espero que desde la distancia pueda ver como se recompone la unidad nacional».

«Mi tercera decisión es personal es que dejo la política, la vida pública, en coherencia con lo que soy. Tengo vida lejos de la política, con mucho respeto por lo que hacéis. Ahora llega el momento de servir a otra gente, de servir a mis padres, a mi hija, a mi pareja, a mis amigos,...». Finalmente, Albert Rivera ha manifestado: «Como la vida sigue, yo quiero ser feliz. Lo haré alejado de la política».