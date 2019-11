Podemos se da por satisfecho en la Isla pero teme a la dinámica nacional

Jornada electoral de tragos dulces y amargos la vivida ayer en la sede de Podemos en Ciutadella. Aunque en las elecciones al Congreso Unidas Podemos pasa de segunda a tercera fuerza más votada, por detrás de PSOE y PP, la sensación que queda es que la fidelidad de los votantes no está en duda y eso hizo que la candidata al Senado por Menorca de la coalición, Antònia Florit, de Esquerra de Menorca, valorara ayer «positivamente» los resultados. Sobre todo teniendo cuenta dos factores, la irrupción de Más País, que finalmente les ha quitado menos de un millar de votos, y la alta abstención, especialmente temida. Además la formación ha logrado a nivel balear mantener los dos diputados que logró en los pasado comicios. Podía haber sido mucho peor, aunque la repetición de elecciones ha sido dañina para la izquierda.

Y es que en el otro lado de la balanza se sitúan factores que llevan a la preocupación. La repetición electoral ha dejado malas noticias para Unidas Podemos. La primera, en el ámbito menorquín, es que el senador por Menorca, garantizado para una opción progresista en las pasadas elecciones, se ha quedado en el aire, con tan pocos votos de diferencia con el PP que deberá ser el voto rogado del extranjero el que decida. La segunda, a nivel nacional, tiene que ver con Vox y con los 54 diputados que la sitúan muy por delante de Unidas Podemos: «Son en ese sentido unos resultados desalentadores», aseguró Florit, quien lamentó la ascensión de la ultraderecha y advirtió de que «eso quiere decir un retroceso de los derechos y libertades y de las políticas sociales». La conclusión es clara: «No ha salido bien la repetición de elecciones, la gente está cansada». Y en ese sentido Florit lanzó un dardo al PSOE al asegurar que «Unidas Podemos queríamos un acuerdo y nos sorprendió mucho cuando no llegó». Ahora se recogen las consecuencias, un país más difícil de gobernar y un importante ascenso tanto del PP, como de Vox. En la batalla por el Senado Florit repitió como tercera fuerza, aunque con alrededor de medio millar de votos menos de los que consiguió Mae de la Concha hace poco más de seis meses. En el Congreso Nati Benejam, cuarta de la lista, no albergaba esperanzas de lograr escaño «Para la izquierda no ha salido bien repetir elecciones», concluyo Florit.