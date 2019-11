Més retrocede con «unos resultados que esperábamos»

Més per Menorca no ha hecho prácticamente campaña en protesta por unas elecciones que para nada compartían. Y el electorado de izquierdas «nos ha dado la razón» de que «esta repetición era absurda», apuntaba ayer el portavoz Josep Castells. Se refiere, por un lado, a que no se ha dado una mayoría más sólida al PSOE y, por otro, al incremento de la abstención y de la extrema derecha. «Sánchez ha cometido una frivolidad impropia de un estadista».

La coalición Més-Esquerra ha logrado en la Isla 2.060 votos, casi mil menos que en abril. Con respecto al Senado, Eduard Riudavets ha logrado 3.268 votos, unos 1.300 menos. Pese a ello, es el segundo mejor resultado de Més al Senado. Y además, Riudavets ha logrado más apoyos que la coalición al Congreso. Castells indica que los resultados son buenos cuando «el incentivo por votar partidos mayoritarios era importante, solo hay un senador». Agrega que «eran los resultados que esperábamos», ya que «no son nuestras elecciones» y sabían que la izquierda se desmovilizaría. Pese a ello, se muestra contento del electorado fiel, «que nos vota aunque las circunstancias sean adversas».