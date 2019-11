Descalabro de Ciudadanos: en Menorca se deja 5.000 votos

Confiaban en que las encuestas se equivocarían, pero los malos augurios se han confirmado no solo a nivel nacional sino también balear y local. Ciudadanos se ha hundido. Y no poco. Y la decepción se percibía ayer en la sede de Maó donde el coordinador de la formación, Jesús Méndez, y el candidato al Senado, Jorge De Diego, junto a unos pocos afiliados de la formación seguían el escrutinio.

Ciudadanos ha perdido en Balears el único escaño en el Congreso que había logrado en las pasadas elecciones y Joan Mesquida se queda fuera de juego. En el conjunto del Archipiélago, ha pasado de los 90.340 votos logrados en abril a solo 33.342 con un porcentaje de votos que se hunde diez puntos. Y pasa de ser la tercera a la quinta fuerza más votada.

Y en Menorca el partido ha sido también duramente castigado dejando por el camino en tan solo seis meses a más de 5.000 votantes. Ha pasado de los 7.794 (el 17 por ciento de los votos) logrados en abril a los 2.695 (6,9 por ciento de los votos) de estos comicios. Ha pasado de ser la cuarta fuerza más votada a la quinta, por debajo de Vox.

El coordinador de la formación, Jesús Méndez, reflexionaba ayer que el electorado no ha entendido su posicionamiento «cuando el partido cumplió lo que había prometido». Se refiere al veto a Pedro Sánchez. Ciudadanos y PSOE sumaban para formar gobierno, aunque Albert Rivera dijo que no pactaría. «Y mantuvo su promesa», lamenta. Además, hace referencia a otro escenario que no ha sido nada propicio a la formación. Considera que «el hartazgo de la superioridad moral de la izquierda ha llevado a la gente a posiciones más extremas». Y agrega que «Ciudadanos no se ha movido, el que se ha movido ha sido el electorado». Los últimos acontecimientos en Catalunya han llevado al auge de Vox, a costa de Ciudadanos.

El concejal en Sant Lluís y candidato al Senado, Jorge De Diego, agregaba que «Ciudadanos no va a perseguir al electorado, no daremos un discurso más duro» porque la gente haya votado ahora más a Vox o al PP. Y aseguran que seguirán defendiendo su proyecto de centro liberal moderado porque «el modelo sigue vivo».