Las dificultades para formar Gobierno dejan otra vez en el aire el REB y la nueva financiación

Las dificultades para formar nuevo Gobierno tras las elecciones del pasado domingo vuelven a dejar a Baleares en vilo ya que el Govern ve cómo la aplicación del Régimen Especial de Baleares (REB) queda de nuevo el aire hasta que haya Gobierno en Madrid. El Govern balear está pendiente de un acuerdo para desplegar el REB en dos direcciones, pero teme que no haya acuerdo en ninguno de los dos puntos. En primer lugar, es preciso negociarse lo que se llama «factor de insularidad», que es el dinero que debe invertir el Gobierno en las Islas para que Baleares se sitúe en la media de inversiones estatales.

Este factor de insularidad debe queda incluido en los Presupuestos del Estado aunque el dinero llega a las Islas a través de convenios con el Ejecutivo balear. El Govern ha preferido curarse en salud y ha optado por no incluir en sus Presupuestos para el año que viene ni un solo euro de ingresos procedentes del REB.

El segundo punto que debe desplegarse del Régimen Especial son las medidas fiscales, pero para eso debe haber Gobierno, que este Ejecutivo apruebe un un proyecto de ley, que lo envíe al Congreso y Senado y que las Cortes lo aprueben.

Aplazado hasta 2021

Tal y como está al panorama político en estos momentos, con la posibilidad de que ni siquiera se pueda formar Gobierno y haya que ir a unas terceras elecciones el año que viene, fuentes del Govern ya dan por hecho que la parte fiscal del REB no estará en vigor en 2020 a pesar de que fue otra de las promesas de Francina Armengol tras la aprobación del decreto ley del régimen especial por parte del Congreso.

Pero no es el REB el único problema que preocupa al Govern. Ya se ha asumido que en 2020 no estarán en vigor las medidas fiscales que debían estar vigentes este año, pero, si no hay nuevo Ejecutivo y vuelven a convocarse elecciones en mayo del año que viene ante la imposibilidad de formar Gobierno, Baleares volverá a sufrir un nuevo agujero en sus Presupuestos para 2020.

En ellos se prevén ingresos procedentes del Ejecutivo central que no llegarán si no hay Presupuestos Generales del Estado. El Govern ha incluido en sus cuentas un aumento superior al dos por ciento en el dinero procedente de la financiación autonómica, pero además figuran 120 millones de euros del convenio de carreteras que puede que no lleguen, sobre todo si no se forma Gobierno.

La financiación, ya

Además de estas dos cuestiones específicas de las Islas –el REB y los ingresos presupuestarios– otra cuestión que queda en el aire es la aprobación del nuevo sistema de financiación, que caducó en 2014 pero sigue vigente porque ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez han hecho ningún movimiento para modificarlo.

Dada la compleja situación política, con las enormes dificultades para formar Gobierno, fuentes del Govern dan por hecho que este asunto no será prioritario. Hay enormes discrepancias entre comunidades autónomas del mismo color político por lo que en el Ejecutivo balear creen que es uno de los asuntos que se dejarán para más adelante incluso en la hipótesis de que se forme Gobierno, sea este cuál sea.