El Gobierno descarta unas terceras elecciones generales

La ministra portavoz y ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, ha descartado que España se enfrente a unas terceras elecciones generales después de los resultados electorales del pasado domingo porque el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha hecho «todo lo posible para abrir la puerta a la gobernabilidad» tras el preacuerdo que firmó el pasado martes con Unidas Podemos para formar un Gobierno de coalición.

«No queremos unas terceras elecciones y por eso estamos haciendo todo lo posible para evitarlas. Pero ahora corresponde al resto de fuerzas políticas evitarlas o no, pero no creemos que vaya a haber terceras elecciones», ha insistido Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

A la pregunta de si Pedro Sánchez ha hablado con sus ministros sobre su continuidad, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, ha asegurado que el presidente «no ha dicho absolutamente nada como era menester».

Además, Valerio ha recordado que en la firma del preacuerdo entre ambos partidos ya se indicó que los cargos en el Gobierno se negociarían «una vez ya investido el presidente» y que hasta entonces, el actual Gobierno «va a seguir en funciones y en funcionamiento» y sin preocupaciones.

«A mí no me preocupa mi futuro, ni el mío ni el del resto del Gobierno porque lo mejor para no preocuparse uno es estar ocupado y yo me he preocupado de traer hoy el real decreto ley con detalles de los cuales dependen que se cobren las pensiones adecuadamente. «Así que cuando uno está ocupado no tiene tiempo de preocuparse», ha puntualizado.

Por su parte, Celaá ha destacado que todos los ministros tienen una «enorme confianza» en el presidente y entre ellos, por lo que comparten la «responsabilidad que obviamente toca en un Gobierno de España», por lo que van a seguir con «la idea de configurar un Gobierno antes de Navidad».