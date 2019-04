El electorado de Balears se aleja del centro, según la encuesta del CIS

La polarización política también llega a Baleares. Los ciudadanos de las Islas se alejan del centro, según los datos de la última encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Una de las preguntas clásicas que hace este organismo en todas sus encuestas propone a los encuestados que se etiqueten a sí mismos en una escala del 1 al 10 en función del eje derecha-izquierda. El 1 sería extrema izquierda, el 10 sería la extrema derecha y el centro lo ocuparían el 4, 5 y 6.

En la encuesta preelectoral que se hizo hace cuatro años, justo antes de las elecciones autonómicas de 2015 que perdió el PP, el 45,7 por ciento de los encuestados se situaba en esta franja central. En la encuesta que se ha publicado esta semana, este porcentaje cae diez puntos y se sitúa en el 35,4 por ciento.

El centro pierde adeptos, que se escoran en mayor medida hacia la derecha que hacia la izquierda. El porcentaje de ciudadanos de las Islas que se etiquetaban entre el 7 y el 10, es decir, entre la derecha y la extrema derecha, era del 17,8 por ciento en 2015 y ahora es del 20,5 por ciento, lo que supone una subida del 15 por ciento.

En el lado de la izquierda, el de aquellos que se etiquetan entre el 1 y el 3, es decir, manifiestamente de izquierdas, el porcentaje baja. En 2015 eran el 23 por ciento de los encuestados y ahora son el 21,7 por ciento, una caída cercana al 10 por ciento.

También aumenta el número de ciudadanos consultados que no saben o no contestan a esta pregunta. Si se distribuye ese aumento de forma proporcional al porcentaje de cada una de las escalas, el resultado varía pero no cambia las líneas básicas: se mantiene el número de personas que se etiquetan a sí mismos como de izquierdas, baja el número de ciudadanos de centro y sube el número de encuestados que asegura ser de derechas.

Hay un dato muy significativo: el porcentaje de quienes se consideran de derechas y se ubican en el 8 se ha duplicado en los últimos cuatro años.

Los ciudadanos de Baleares sitúan a Vox en el 9,2 de la escala; el PP queda situado muy a la derecha, en el 8,1, y Ciudadanos está ubicado en el 6,9. El PSOE es el partido que más se acerca al centro, y los encuestados de Baleares le etiquetan con un 4,3. Podemos queda en el 2,2.

Lo sorprendente de esta última encuesta es que el CIS da mayoría a la izquierda en las próximas elecciones en Baleares, pero en la comparativa con 2015 aumenta el porcentaje de encuestados que se coloca a la derecha.