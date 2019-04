Pedro Sánchez desborda las previsiones y pide el voto ante 3.000 personas en Palma

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE en las elecciones generales, Pedro Sánchez, ha desbordado todas las previsiones este miércoles en Palma en un mitin al que han asistido unas de 3.000 personas. La previsión era que acudieran unas 1.700 personas, pero han comenzado a llegar autobuses y ha sido necesario abrir la parte de arriba del Palacio de Congresos e incluso algunas personas no han podido acceder por motivos de seguridad.

El candidato socialista ha aprovechado la cita para pedir el voto tanto a los que le han votado, como a los que no lo han hecho nunca, ya que ha asegurado que las próximas elecciones «son transcendentales». Ha afirmado que para conseguir cambios pide «mucha movilización, en la primera vuelta el 28 de abril y en segunda vuelta, el 26 de mayo. Nos jugamos mucho y no es justo volver 40 años atrás».

Sánchez también ha recordado las medidas sociales que ha aprobado como el aumento del permiso de paternidad, el paro para los mayores de 52 años y las actuaciones contra el cambio climático, entre otras. «Y todo eso lo hemos hecho en 10 meses y con 84 diputados y la mesa del Congreso del PP y Ciudadanos en contra».

El candidato socialista ha pedido no dar ni un paso atrás y ha destacado que es fundamental modificar el código penal para tipificar los delitos de agresión sexual. «No es no pese a lo que diga la derecha y si no hay un sí, es siempre no». También ha asegurado que mandarán a la oposición a los tres partidos de derecha y ha subrayado que dirán no a la corrupción y la crispación de la derecha. En su opinión, la gente de este país es buena y no roba ni espía.

En alusión a la corrupción del PP y a las espías a los adversarios políticos, ha explicado que «el Gobierno va a actuar con todas las consecuencias. Este es un Gobierno comprometido con la regeneración democrática», ha declarado.

Por otro lado, Sánchez ha defendido la moción de censura y ha argumentado que fue por la corrupción del PP. Y es que, como ha precisado, este país tiene cosas que hay que corregir, en alusión a los problemas de los jóvenes con la precariedad laboral y la vivienda, entre otros. En este sentido, se ha comprometido a impedir el incremento del precio del alquiler en Baleares, así como ha poner en marcha el mayor parque de vivienda social en España.