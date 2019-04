Més per Menorca aguanta pese al voto «polarizado»

El escenario de estas elecciones generales complicaba unos resultados excelentes tanto para Més per Menorca como para Veus Progressistes (a la que se integraba la formación menorquinista). No ha habido ni diputado balear ni tampoco senador.

El coordinador Nel Martí consideraba ayer que a pesar de este viento en contra, «hemos aguantado y hemos podido consolidar el proyecto de cara a las próximas elecciones». Para Més per Menorca, «el contexto era muy complicado» ya que eran unas elecciones «muy en clave estatal, muy mediatizadas y muy polarizadas por el voto del miedo», pero con estos resultados «somos optimistas de cara a las próximas elecciones».

Aquello que resalta Nel Martí es que «preferimos un gobierno de izquierdas» y aunque estas no tienen la mayoría suficiente «se ha impedido que la derecha pueda formar gobierno». El coordinador también asegura que los grupos territorializados han obtenido buenos resultados, por lo que «el incremento de la izquierda y los grupos soberanistas» les hace ser optimistas. «Hemos hecho una buena campaña, no hay nada que decir», agregaba.

Con respecto a la estrategia que ha seguido Més per Menorca en estas elecciones, concurriendo por un lado en solitario al Senado y, por otro, con la unión de fuerzas insularistas (Més per Menorca, Més per Mallorca, Esquerra y Ara Eivissa) en vez de hacerlo con Podemos y EU como ocurrió en 2016, Nel Martí aseguraba ayer que «fuimos nosotros los que optamos por formar una coalición de izquierdas conjunta» ya que «creemos que es una buena opción» pero el poco tiempo hizo que no fuese viable, de ahí que «nos presentamos con nuestra propia marca, vemos cosas positivas».

Hay que indicar que en Menorca, Veus Progressistes ha obtenido 3.071 votos, el 6,7 por ciento. Ha quedado en quinta posición, por delante de Vox. Por su parte, en cuanto al Senado, Eduard Riudavets ha logrado el apoyo de 4.556 menorquines, el 10,22 por ciento, una cifra que ha mejorado en comparación con los comicios de 2011, cuando el PSM-Equo se presentó sin aliados de izquierdas. Obtuvo en aquel momento unos 2.600 votos. Destaca que Eduard Riudavets logra más votos que la lista en coalición al Congreso.