¿Quién es el piloto militar que dibuja penes en el cielo?

Hay gente para todo, en todos los sectores. Los Marines de los Estados Unidos andan atareados buscando al piloto de caza 'graciosete' que hace unos pocos días dibujó con su vuelo un pene en el cielo del sur de California.

El caso lo dio a conocer @AircraftSpots, un perfil que se dedica a mostrar los recorridos de las aeronaves militares, según recoge la Cadena Ser. De este modo, siguiendo la pista de un avión militar, las líneas sobre el radar dibujan un falo, como puede verse en la imagen.

Somebody needs to have a word with the crew of US Navy T-34C 160937 SHUTR91 out of MCAS Miramar ???????? pic.twitter.com/WgrgkKzRln