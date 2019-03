El intento de atraco a una tripulación de Air Europa en Caracas acaba en un tiroteo

Miembros de la tripulación de Air Europa sufrieron el sábado un intento de atraco cuando se dirigían en una furgoneta hacia un hotel de Caracas (Venezuela) donde iban a pernoctar, aunque terminó sin incidentes y los trabajadores ya han regresado a Madrid.

Según explicó José Roncero, delegado del Sindicato de Pilotos Sepla en Air Europa, ya no queda en Venezuela ningún trabajador de la compañía, puesto que han regresado a España las dos tripulaciones basadas en Madrid que se encontraban en Caracas; una es la que sufrió el intento de atraco y otra esperaba en el hotel –cuatro pilotos y 16 auxiliares de vuelo, entre los que no hay ningún mallorquín, según confirmó a este diario la compañía, aunque no se descarta que alguno de ellos resida en la Isla–.

Momentos de gran tensión

Roncero relató que el incidente se produjo cuando tres personas que iban en moto comenzaron a perseguir a la furgoneta en la que viajaba la tripulación de Air Europa. La intentaron parar, pero no lo consiguieron, ya que el conductor logró llegar al hotel, donde los trabajadores se bajaron rápidamente.

Ante la presencia de la otra tripulación que esperaba ser trasladada del hotel al aeropuerto, los atracadores efectuaron varios disparos sin consecuencias para ninguna de las personas que se encontraban en el lugar, lo que provocó momentos de gran tensión, añadió el representante del sindicato de los pilotos.

Finalmente, escoltados por la policía, las dos tripulaciones llegaron al aeropuerto.

Air Europa ha decidido que ninguna tripulación duerma ya en la capital venezolana ante la inseguridad que se ha hecho patente con este incidente. Air Europa «ha decidido triangular la ruta» Madrid-Caracas con Punta Cana, donde pernoctarán.

Las mismas fuentes añadieron que se ha adoptado esta decisión ante la situación de inestabilidad energética, falta de suministros y apagones constantes que se producen en ese país.

A finales de febrero, el Sepla pidió a Air Europa que paralizara las pernoctaciones de sus tripulaciones en Caracas, ya que consideraba que se ponía en riesgo la seguridad para pilotos y tripulantes de cabina.