Al menos 3 muertos y varios heridos en un tiroteo en la ciudad holandesa de Utrecht

Al menos tres muertos y varias personas han resultados heridas este lunes por la mañana en un tiroteo en la ciudad de Utrecht, en el centro de Holanda, informó la policía. El incidente tuvo lugar hacia las 10.45 hora local (09.45 GMT).

Según indicaron las fuerzas de seguridad de Utrecht, fue acordonada una plaza junto a una estación de tranvía a las afueras de la ciudad mientras los servicios de emergencia trabajan en el lugar.

La Policía holandesa ha confirmado que el tiroteo es un «posible» acto terrorista y asegura que la investigación está en marcha.

Las autoridades tienen en cuenta «un posible motivo terrorista» en el tiroteo registrado en la plaza del 24 de Octubre, situada en la zona oeste de la ciudad de Utrecht.

Varios testigos han señalado que hay más de una persona implicada en el tiroteo, aunque por ahora la Policía solo confirma un atacante.

Se trataría de un hombre que sacó un arma y comenzó a disparar de forma aleatoria y continuada contra la gente y que después se dio a la fuga y está en paradero desconocido, añadió la Policía.

La Policía holandesa está buscando a Gökman Tanis, de 37 años y nacido en Turquía.

La Policía, que pide no acercarse al sospechoso, ha difundido una fotografía suya, vestido con un abrigo azul y en el interior de un tranvía.

La imagen está tomada de las cámaras de seguridad del tranvía donde se produjo el tiroteo, confirmó una fuente policial.

El autor del tiroteo se encuentra en paradero desconocido, después de huir posiblemente en un coche Renault Clío de color rojo, buscado a estas horas por las autoridades holandesas.

La Policía ha llevado a cabo varios registros en casas cercanas al lugar del incidente, con sospechas de que el atacante estuviera atrincherado ahí.

The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu