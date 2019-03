Once ministros conspiran para forzar la dimisión de May, según medios británicos

Once ministros del Gobierno británico conspiran para que dimita la primera ministra, Theresa May, según publica este domingo el diario The Sunday Times.

El periodista Tim Shipman asegura en la primera plana de este periódico dominical que esos miembros del Gabinete de May le habrían comunicado directamente su intención de hacer frente a la mandataria en la reunión semanal del Ejecutivo del próximo lunes.

Si la líder «tory» se negara, entonces estarían dispuestos a dimitir de forma masiva o a «pedir su cabeza» públicamente.

De acuerdo con esta fuente, los ministros quieren nombrar a un líder interino provisional que saque adelante el «brexit» y el que más apoyos tendría es David Lidington, actual ministro del Gabinete, seguido del ministro de Medioambiente, Michael Gove, y del ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt.

El periodista asegura asimismo que el ministro del Interior, Sajid Javid, estaría dispuesto a respaldar a Lidington para sustituir a May pero no a Gove o a Hunt. Por su parte, este último no apoyaría al «número dos» por creer que «sellaría un pacto con el Partido Laborista para permanecer en una unión aduanera permanente con la Unión Europea (UE)».

En el caso de Gove, siempre según Shipman, habría estado construyendo «de forma secreta» una campaña alternativa de liderazgo con la intención de convertirse en primer ministro en funciones si sus compañeros así lo quieren.

El titular de Medioambiente sería «escéptico» con que Lidington pudiera sacar adelante una política de la salida del Reino Unido de la UE «aceptable». A pesar de las discrepancias sobre la figura sucesoria, The Sunday Times asegura que todos están de acuerdo en que Theresa May debe irse o «al menos» fijar la fecha en la que lo hará.

«El final es cercano. Se habrá ido en diez días», indica el periódico que le ha revelado uno de los ministros, del que no reveló su identidad.

Sin embargo, fuentes de Downing Street indicaron a ese medio que May no cree que deba dimitir y, por el momento, su hoja de ruta continúa siendo intentar por tercera vez que el Parlamento apruebe su pacto para conseguir un «brexit» ordenado el próximo 22 de mayo, fecha fijada por la UE. De lo contrario, el Reino Unido tiene de plazo hasta el próximo 12 de abril para decidir cómo proceder.