May critica las condiciones de la prórroga y rechaza las «estrictas condiciones» de la UE

La primera ministra británica, Theresa May, ha criticado las condiciones impuestas por los 27 para la nueva prórroga del Brexit, fijada hasta el 31 de octubre, al tiempo que ha hecho un llamamiento al Parlamento británico para dar luz verde al proceso de salida de la Unión Europea.

En una comparecencia ante la Cámara de los Comunes, May ha dicho que la prórroga acordada con los 27 es un «compromiso» pero ha querido destacar que sigue siendo el Parlamento británico quien decidirá la fecha en la que abandona la Unión Europea y cómo lo hace.

Ha señalado que el miércoles dejó claro su rechazo a las «estrictas condiciones» que han puesto los 27 para este nuevo aplazamiento de la fecha de entrada en vigor del Brexit y ha subrayado que Reino Unido siempre ha sido un país «responsable».

La 'premier' ha dejado claro, además, que la Cámara de los Comunes será la que decida si Reino Unido participa en las próximas elecciones al Parlamento europeo. Por ello, ha emplazado a los diputados de la Cámara de los Comunes a alcanzar un acuerdo para sacar adelante el proceso de salida del bloque comunitario y cumplir así «lo que el pueblo británico votó».

May ha admitido que las conversaciones con los laboristas para cerrar un acuerdo sobre el Brexit son «incómodas» y ha afirmado que, en el caso de que fracasen, su Ejecutivo está preparado para impulsar unas nuevas «votaciones indicativas» en el Parlamento sobre los nuevos pasos a adoptar para materializar la salida de la UE.

«Si queremos continuar con la salida, tenemos que empezar este proceso pronto», ha señalado May, que ha avisado a los diputados que el Consejo Europeo reiteró el miércoles que el Tratado de Retirada «no puede ser reabierto».

May ha lamentado la «presión» a la que someten las autoridades comunitarias al Parlamento británico. Tras señalar que a pesar de los esfuerzos de «todas las partes» no se ha alcanzado todavía el consenso para aprobar en los Comunes el pacto sobre el Brexit, May ha reclamado a las formaciones que trabajen juntas para conseguir superar esta «situación única».

A continuación, May ha respondido a un diputado que el Gobierno no ha ofrecido en ningún caso la posibilidad de «un segundo referéndum», una opción que la Cámara Baja ya ha descartado en dos votaciones.

Por su parte, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, ha emplazado al Gobierno a dialogar para sacar adelante el Brexit y ha dejado claro que si no se llega a un consenso, «las líneas rojas deben moverse».

May le ha contestado que sus conversaciones con los laboristas han sido «serias» y ha señalado que debe haber compromisos «por las dos partes». Por último, ha afirmado que no habrá necesidad de celebrar elecciones europeas si los diputados británicos aprueban este mes el acuerdo sobre el Brexit.