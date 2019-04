Pamela Anderson defiende a Assange y llama «diablos y mentirosos» a Ecuador, Reino Unido y Trump

La actriz estadounidense Pamela Anderson ha defendido al fundador de Wikileaks, Julian Assange, tras su detención por la Policía Metropolitana de Londres este jueves, y ha arremetido contra los Gobiernos de Ecuador y de Reino Unido y contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un mensaje en Twitter, Anderson ha dicho que está «en shock» por la detención de Julian Assange, con el que mantiene una estrecha amistad desde hace años. «Tiene muy mal aspecto», ha comentado tras ver las imágenes del fundador de Wikileaks, al que se ve envejecido.

El programador y activista australiano ha sido detenido en la Embajada ecuatoriana en Londres, donde permanecía refugiado desde 2012, después de que Ecuador le haya retirado el asilo. El arresto se ha producido a petición de Estados Unidos, que reclama su extradición para juzgarlo por los miles de documentos confidenciales publicados por Wikileaks, incluidos cables diplomáticos e informes militares.

And the USA ?

This toxic coward of a President

He needs to rally his base? -

You are selfish and cruel.

You have taken the entire world backwards.



You are devils and liars and thieves.

And you will ROTT



And

WE WILL RISE ✊