Los vídeos del incendio de la catedral de Notre Dame de París

Desde los primeros momentos del virulento incendio declarado en la catedral de Notre Dame de París las redes sociales se han llenado de vídeos e imágenes de las devastadoras llamas afectando al templo, uno de los puntos de la capital gala que más interés despiertan entre los millones de personas que año tras año la visitan.

Algunas emisiones en directo retransmiten la labor de los bomberos y los equipos de extinción aunque uno de los momentos más repetidos ha sido la caída de la histórica y emblemática aguja de la catedral de Notre Dame de París.

This is the moment the spire atop the iconic Notre Dame cathedral collapsed amid a devastating fire.

