Theresa May anuncia su dimisión para el 7 de junio entre lágrimas

Theresa May, la primera ministra británica, ha anunciado este viernes su dimisión como líder del Partido Conservador para el próximo 7 de junio. «Seguiré como primera ministra hasta que se elija un nuevo líder», ha anunciado May en un discurso con el que ha puesto fin a las especulaciones de las últimas horas y que abre la puerta a una carrera en la que el exministro Boris Johnson suena como favorito.

En una comparecencia pública a las puertas de Downing Street, ha dicho que «lo mejor para el país es que lo lidere un nuevo primer ministro». De esta manera, ha decidido finalmente renunciar como líder conservadora, pero seguirá temporalmente como primera ministra hasta la elección de su sucesor o sucesora.

«He sido la segunda mujer que ha ocupado el cargo de primer ministro, pero seguro que no seré la última», ha dicho May. La jefa del Ejecutivo inglés ha acabado su intervención llorando.

A tearful Theresa May says serving as prime minister has been "the honour of my life", saying she is proud to have been the second female leader of the UK

