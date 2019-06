Un fallecido al estrellarse un helicóptero en Nueva York

Un helicóptero se ha estrellado este lunes en Nueva York, concretamente en la Séptima Avenida de la isla de Manhattan, según ha informado el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

«Bomberos del FDNY están trabajando en el 787 de la Séptima Avenida de Manhattan, donde se ha estrellado un helicóptero», ha explicado el Departamento de Bomberos en su cuenta oficial de Twitter.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH