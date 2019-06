Alerta climática: Groenlandia se derrite

El cambio climático y el calentamiento global ya no son entelequias; sus efectos son ciertos y verificables aquí y ahora, aunque determinadas zonas del globo son más sensibles que otras. Esto es lo que ocurre, especialmente, en los polos y en zonas cercanas a los mismos como Groenlandia, y aquí tenemos una nueva prueba fehaciente de ello.

Una fotografía de la gigantesca isla helada que administrativamente pertenece a Dinamarca ha encendido las alarmas de la comunidad científica y de los activistas a favor del medio ambiente. Se trata de una imagen capturada hace tan solo unos días, y difundida en las redes sociales por Steffen Olsen, un responsable del Centro para el Océano y el Hielo en el Instituto Meteorológico de Dinamarca. Esta enseña una realidad: Groenlandia se derrite.

@SteffenMalskaer got the difficult task of retrieving our oceanographic moorings and weather station on sea ice in North West Greenland this year. Rapid melt and sea ice with low permeability and few cracks leaves the melt water on top. pic.twitter.com/ytlBDTrVeD