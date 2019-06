Angela Merkel vuelve a temblar

La canciller alemana, Angela Merkel, volvió a sufrir este jueves un visible temblor en manos y piernas durante el acto celebrado en el palacio de Bellevue, en Berlín.

Merkel, de 64 años, asistía en Berlín a una ceremonia de despedida de la ministra de Justicia, Katarina Barley, que pasa a ser eurodiputada. Estaba acompañada por el presidente, Frank-Walter Steinmeier.

Mientras Steinmeier hablaba, Merkel ha comenzado a sufrir temblores, y ha cruzado los brazos sobre el pecho para contenerlos.

Germany's Merkel seen shaking for second time this month. More here: https://t.co/7XidSxNHtk pic.twitter.com/3NS3CxIloq — Reuters Top News (@Reuters) 27 de junio de 2019

El pasado 18 de junio sufrió un episodio similar. En aquella ocasión, trató de sacar hierro a las especulaciones desatadas sobre su estado de salud por el visible temblor de manos y piernas que sufrió mientras recibía al presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, de visita de trabajo en Berlín. «Estoy bien, me he bebido al menos tres vasos de agua, que parece que me faltaban, ahora me siento de nuevo bien», dijo entonces. De momento, este jueves no se ha pronunciado al respecto.