Polémica racista en Texas: Dos policías a caballo trasladan atado a un hombre negro detenido

Polémica racista en Texas (EEUU). La fotografía de dos agentes de policía a caballo trasladando atado a un hombre negro detenido por entrar sin permiso en una propiedad privada han traído a la mente viejos y aciagos recuerdos, y ha generado una avalancha de críticas que el cuerpo policial de Galveston se ha visto obligado a explicar y a atajar.

Los agentes Brosch y Smith trasladaban al arrestado, Donald Neely, a una comisaría de Policía tras ser sorprendido cometiendo el acto ilícito. La congresista demócrata Adrienne Bell ha sido una de las más duras con esta situación, y en una publicación en Twitter se preguntaba «por qué estos oficiales sintieron que este joven necesitaba una correa, ya que estaba esposado y caminando entre dos oficiales montados».

We have verified with law enforcement officials in Galveston, that the photograph taken in Galveston is real. It is hard to understand why these officers felt this young man required a leash, as he was handcuffed and walking between two mounted officers. pic.twitter.com/bEFZnn4qmH