Salvini no cede: «Somos buenos cristianos pero no tontos»

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha insistido este lunes en que sigue siendo «absolutamente contrario» a permitir el desembarco de los migrantes y refugiados que siguen a bordo del Open Arms. «Somos buenos cristianos, pero no tontos», ha sentenciado.

«¿Por qué todos los barcos españoles, franceses, alemanes, noruegos o ingleses vienen a Italia? ¿Por qué no van a España, donde son buenos y generosos y han abierto puertos?», se ha preguntado Salvini durante una entrevista radiofónica recogida por la agencia de noticias Adnkronos.

El ministro ha sugerido que entre los migrantes hay «menores que no son menores, enfermos que no están enfermos» y ha advertido de que la «caridad» no está reñida con la política de «puertos cerrados» que él defiende desde que llegó al Gobierno hace más de un año.