Incendios en el Amazonas: Seis cosas que puedes hacer para cuidar el pulmón del mundo

Arde el Amazonas. El pulmón del mundo se quema a un ritmo de récord. Este año los incendios forestales han aumentado un 83 % en lo que va del año en comparación con 2018, según informa el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) del Brasil. Más de 72.843 incendios en menos de ocho meses. Los pulmones de la selva amazónica dejan de respirar.

Angustia y desazón para aquellos que ven arder la selva tropical. Son muchos los que buscan explicaciones a la oleada de incendios. Este miércoles, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha enfurecido a los ambientalistas al afirmar que la ONG están provocando los incendios después de que les haya recortado la financiación. La indignación global se ha desgarrado a través de las redes sociales, con #PrayforAmazonas como el hashtag mundial durante toda la jornada.

Las imágenes del fuego han llenado las redes sociales. La cuenta oficial de la NASA ha compartido una fotografía aérea que muestra el humo generado por los incendios. La humareda afecta a la Amazonía de Brasil y a Bolivia desde hace más de dos semanas y está llegando a algunas provincias de Perú.

Smoke from wildfires in the #AmazonRainforest spreads across several Brazilian states in this natural-color image taken by a @NASAEarth instrument on the Suomi NPP satellite. Although it is fire season in Brazil, the number of fires may be record-setting: https://t.co/NVQrffzntr pic.twitter.com/4JTcBz9C8f