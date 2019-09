El primer ministro británico mantiene su determinación de sacar a Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha subrayado su determinación de sacar a Reino Unido de la Unión Europea el próximo 31 de octubre, y lo ha hecho comparándose a sí mismo con el personaje de cómic Hulk.

«Cuanto más se enfadaba Hulk, más fuerte se volvía», ha afirmado Johnson en una entrevista publicada en el periódico Mail on Sunday. «Hulk siempre escapaba, sin importar lo fuertemente atado que estuviese, y ese es el caso de este país. Saldremos el 31 de octubre», ha añadido.

En esta misma entrevista, el primer ministro británico ha insistido en que encontrará la forma de eludir la ley aprobada en la Cámara de los Comunes para evitar un Brexit sin acuerdo.

Tres años después de la votación, el anterior Gobierno de Theresa May y la UE han cerrado un acuerdo para el Brexit que el Parlamento británico ha rechazado hasta tres veces. Bruselas se ha negado a reabrir las negociaciones y el nuevo Ejecutivo de Boris Johnson insiste en que o se pacta un texto distinto o el 31 de octubre habrá un divorcio caótico.

La Cámara de los Comunes ha aprobado una ley para evitar un Brexit sin acuerdo, gracias al apoyo de un grupo de diputados 'tories' que se han rebelado contra el Gobierno y han sido expulsados del Partido Conservador. Además, Johnson ha suspendido el Parlamento cinco semanas, dejando a sus señorías casi sin margen de maniobra de cara al 31 de octubre. «No apoyo ninguna de las dos cosas», ha dicho Cameron.

Johnson ha recalcado su intención de negociar un nuevo acuerdo que no implique una «barrera de contención», que podría vincular a Reino Unido «contra su voluntad» a la Unión Europea, una vez que haya abandonado la institución. Reino Unido no ha presentado ninguna alternativa; no obstante, Johnson se ha mostrado «muy confiado» de cara a la reunión que mantendrá con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, el próximo lunes.

«Hay una conversación muy buena sobre cómo abordar los problemas de la frontera de Irlanda del Norte. Se está haciendo un gran progreso», ha indicado el primer ministro británico.

El ex ministro conservador Sam Gyimah ha anunciado este sábado su decisión de unirse al partido liberal demócrata en protesta por las políticas y el estilo político de Johnson respecto al Brexit.

Por otra parte, las encuestas de opinión que han sido publicadas este sábado muestran una imagen contradictoria en cuanto a los resultados que puede obtener el partido de Johnson. Así, en el sondeo realizado por Opinium para el periódico 'Observer', los conservadores contarían con un 37 por ciento del apoyo, mientras que los laboristas de Jeremy Corbyn tendrían el 25 por ciento.

Sin embargo, una encuesta de ComRes para el Sunday Express sitúa el apoyo de los conservadores en sólo un 28%, por debajo del 30% y sólo un poco por delante del de los laboristas en un 27%. Además, esta compañía ha resaltado que sólo el doce por ciento de las más de 2.000 personas encuestadas confiaban en que el Parlamento británico hiciera lo correcto para el país.