Intercambio de 'tweets' entre Trump y la activista medioambiental Greta Thunberg

La activista medioambiental Greta Thunberg, una adolescente sueca de 16 años que se ha convertido en icono mundial de la lucha contra el cambio climático, ha respondido al irónico comentario publicado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre ella, haciendo suyas las palabras del magnate neoyorquino.

Thunberg fue uno de los mayores atractivos de la Cumbre del Clima celebrada el lunes en Nueva York, como antesala de la 74ª Asamblea General de la ONU, que reúne cada año a los líderes mundiales. «Estamos al inicio de una extinción masiva y de lo único que podéis hablar es de dinero (...) ¡Cómo os atrevéis!», dijo, con los ojos llorosos. «Habéis robado mis sueños y mi infancia con vuestras palabras vacías», remachó.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO