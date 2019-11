La policía abate a tiros a un hombre tras un ataque «terrorista» en el puente de Londres

Varias personas han resultado heridas en un apuñalamiento que se ha producido este viernes en el emblemático Puente de Londres y al que la Policía considera ya como un «incidente terrorista», según ha informado el máximo responsable antiterrorista de Scotland Yard, Neil Basu, que ha informado de que el sospechoso ha muerto por disparos de los agentes.

En una breve comparecencia ante la prensa, Basu ha informado de que, tras recibir una alerta por un apuñalamiento en el Puente de Londres en torno a las 14.00 horas, los agentes que se han personado han disparado contra un sospechoso.

«Puedo confirmar que este sospechoso murió en el lugar de los hechos», ha señalado, precisando que «varias personas han sufrido heridas durante este incidente», si bien no ha ofrecido datos más concretos sobre el número o su estado.

Dada la «naturaleza» de los hechos, Scotland Yard respondió como si se tratara de un acto de «índole terrorista» pero Basu ha confirmado que los hechos ya han sido declarados como «incidente terrorista».

Según el responsable policial, la Policía Metropolitana y la Policía de Londres están trabajando de forma conjunta y ya se está investigando lo sucedido con «una mente abierta en cuanto a los motivos». «Sería inadecuado especular más en estos momentos», ha defendido Basu.

Asimismo, ha aclarado que el artefacto explosivo que se había indicado que podía llevar el sospechoso adosado a su cuerpo aparentemente es «falso» y ha invitado a la población a «seguir evitando la zona» puesto que aún se están realizando registros para descartar amenazas adicionales y el dispositivo policial se mantiene.

Basu ha invitado también a la ciudadanía a hacer llegar a la Policía cualquier información, foto o vídeo de lo sucedido en el Puente de Londres y ha anunciado que se van a reforzar las patrullas en la capital, además de pedir a la población que se mantenga «vigilante» e informe de cualquier hecho sospechoso.

Los testimonios recabados por los medios británicos hablan de una persona a la que habrían reducido varios viandantes antes de que se personara la Policía y realizara varios disparos.

El primer ministro, Boris Johnson, está siendo informado del «incidente». «Quiero agradecer a la Policía y a todos los servicios de emergencia por su inmediata respuesta», ha dicho el 'premier' en un mensaje publicado en el Twitter de Downing Street.

I want to thank the emergency services and members of the public for their immense bravery in responding to this suspected terrorist attack at London Bridge.

This is an appalling incident and all my thoughts are with the victims and their families.