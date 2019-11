Detenido un sospechoso del apuñalamiento del viernes en La Haya

La Policía holandesa ha detenido a un individuo de 35 años por su presunta implicación en los apuñalamientos sufridos por tres adolescentes el viernes en la céntrica calle comercial de Grote Marktstraat de La Haya.

El individuo, que no tenía domicilio estable, ha sido trasladado a una comisaría para su interrogatorio, ha informado la Policía de la capital holandesa en un comunicado recogido por la prensa local.

Por el momento la Policía no ha apuntado a ningún motivo concreto de este ataque: «la naturaleza concreta de este incidente no está clara en estos momentos». Además ha revelado que las víctimas, dos niñas de 15 años y un niño de 13, no se conocían entre sí. Las tres fueron dadas de alta durante la noche.

Las autoridades han solicitado la colaboración de la ciudadanía, en particular de cualquiera que fuera testigo de lo acontecido en la tarde del viernes en esa zona comercial, muy concurrida debido a las promociones del 'Black Friday'.