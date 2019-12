Miles de personas protestan en Londres contra la OTAN y Trump

Miles de personas recorren este martes las calles de Londres para alzar la voz contra la OTAN, que celebra en esta ciudad su 70º aniversario, y en protesta por la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump.

Los movimientos Stop the War Coalition y CND (Campaña por el Desarme Nuclear) convocaron esta marcha en la céntrica plaza de Trafalgar, repleta de banderas de países de todo el mundo.

Coreando al unísono «No a Trump, No a la OTAN», los manifestantes se desplazan hacia el Palacio de Buckingham, donde la reina Isabel II ofrecerá una recepción a los líderes de los países aliados.

«La OTAN no ha sabido mantener la paz. La guerra en Afganistán y Libia continúa, ha habido numerosas acciones en Europa del Este y las consecuencias infringidas por su intervención en el extranjero no hacen más que agravarse», ha declarado Mayer Wakefield, portavoz del movimiento Stop the War Coalition.

En el corazón de la plaza, un grupo de personas sujeta diversas pancartas para rechazar el intervencionismo de Trump en Cuba, en Palestina, en Irán y en la salud pública del Reino Unido.

Alex, un ingeniero de 60 años, sostiene una pancarta que dice 'Recortes en la guerra, no en la sanidad. «No soy médico, pero soy un ciudadano preocupado y estoy aquí porque muchos de nosotros tememos que si hay un Brexit sin acuerdo, nuestro sistema de salud va a caer en manos de Trump y de empresas privadas», ha declarado.

«También protesto contra todos los recortes que ha habido sistemáticamente desde hace más de veinte años. La sanidad es un derecho público y debemos defenderlo», ha recalcado.

De fondo se han oído los aplausos de la comunidad kurda que ha acudido a protestar.

«Condenamos la existencia de la OTAN, que está invadiendo Siria mientras hablamos. Nuestras ciudades están ardiendo, es una alianza que provoca una violencia sistemática a nuestra gente. ¡Ya basta!», ha exclamado su representante, Elif.

Entre pancartas, banderas y música, jóvenes y mayores de todas las nacionalidades muestran de forma pacifista su rechazo a la OTAN y a las políticas de Trump