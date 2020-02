La policia abate a un hombre tras apuñalar a varias personas en Londres

Un hombre ha muerto por disparos de la policía británica y varias personas han sido presuntamente acuchilladas este domingo en el barrio de Streatham, en el sur de Londres, en un «incidente» que la Policía Metropolitana trata como «terrorismo».

Update: Video of the scene in London where police have shot and killed a man following a stabbing. #Streatham #London #Shooting pic.twitter.com/ErAwx5V2v0

«En estos momentos, se cree que varias personas han sido apuñaladas», señaló un portavoz policial en Twitter, que informó que el incidente está siendo investigado como «terrorismo».

We believe there are two injured victims. We await updates on their conditions.

The scene has been fully contained.

We will issue more information when possible.