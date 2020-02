Muere por coronavirus uno de los médicos que trató de advertir sobre la aparición del virus

El doctor chino Li Wenliang, uno de los ocho médicos que trató de advertir sobre la aparición del coronavirus, ha muerto este jueves en la ciudad de Wuhan tras no poder superar el virus, según ha adelantado el diario local 'Global Times'.

En rueda de prensa en Ginebra (Suiza), el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, ha confirmado su fallecimiento y ha transmitido sus condolencias. «Estamos profundamente tristes. Tenemos que celebrar el trabajo que hizo en la lucha contra el coronavirus», ha comentado.

Aunque China es el epicentro del brote y el país más afectado, el coronavirus se ha extendido ya a otros países del sureste asiático y también se han detectado casos en Europa y América. Fuera de China, dos personas han fallecido a causa del virus. La primera en Filipinas y la otra en Hong Kong.

