Se vuelve viral una enfermera que bajo el EPI no llevaba más que la ropa interior

Que las condiciones de trabajo del personal sanitario durante la pandemia de coronavirus son extremas es incuestionable. Las medidas de protección que han de tener en cuenta para poder llevar a cabo su labor, vital, hace que resulte aún más agotadora la jornada.
Si bien se ha normalizado ver a trabajadores en hospitales y residencias que han modificado su atuendo, principalmente para que resulte más amable de cara a los pacientes, en las últimas horas se ha vuelto viran una mujer que vistió únicamente ropa interior bajo el equipo de protección individual (EPI).
Sucedió en Tula, Rusia, donde un paciente inmortalizó a la persona que le atendía en ese momento al resultarle llamativo que bajo el EPI no llevara más que la ropa interior. El 19 de mayo se viralizó la imagen en Rusia, pero estos días ha recorrido la Red haciéndose un hueco entre publicaciones de medio mundo.
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Ставшая звездой тульский медик в купальнике, является не медсестрой, а врачом ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Медик из Тулы, которая буквально "взорвала" медиапространство своим фото в купальнике и защитном халате, на самом деле является врачом. По нашим данным, она окончила Рязанский медицинский университет. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Напомним, фото с медиком появились в сети 19 мая. Новость вызвала сумасшедший интерес пользователей со всего мира. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Напомним, девушка за свой внешний вид получила дисциплинарное взыскание от регионального Минздрава, что вызвало волну негодования пользователей сети. Оценил внешний вид медика и Николай Валуев. Фото с девушкой перепечатали многие иностранные СМИ. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Высказался на эту тему в своей программе также Иван Ургант. Врача разыскивает российский производитель нижнего белья. Девушке предлагают работу моделью.
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Губернатор Алексей Дюмин поддержал ставшую мировой знаменитостью медсестру ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Главврач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева рассказала журналистам тульских «Вестей» о том, что губернатор Алексей Дюмин встречался и связывался с тульской медсестрой, одевшей защитный костюм на бикини и ставшей мировой знаменитостью. Он поддержал и поблагодарил ее и других медиков за работу, сообщает портал Myslo. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Также она сообщила, что медработники могут находиться в специальных защитных костюмах до 8 часов. Такую нагрузку могут выдержать даже не все мужчины. Главврач осудила пациентов, сделавших фотографии, так как девушка выполняла возложенные на нее обязанности. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ранее мы писали о том, что на защиту медсестры в бикини встали врачи. Также мы рассказывали о том, что известное английское издание Дейли Мейл рассекретил личность тульского врача в купальнике.
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