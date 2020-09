Una segunda voluntaria de los ensayos de la vacuna de AstraZeneca presenta trastorno neurológico

La compañía AstraZeneca ha dado más detalles sobre los negativos resultados de los ensayos de la vacuna COVID en un segundo voluntario al diario The New York Times, en este caso, una mujer con «síntomas neurológicos sin explicación».

Anteriormente, se tuvieron que suspender los ensayos de la vacuna que desarrollan junto a la Universidad de Oxford por una situación similar.

En su informe, la empresa, con sede en Cambridge, señaló que «una revisión independiente» determinó que en ambos casos «se consideró poco probable que estas enfermedades estuvieran asociadas con la vacuna», o bien que no había pruebas suficientes para decir con certeza que las enfermedades estaban relacionadas o no con la vacuna.

AstraZeneca señaló al estadounidense The New York Times que no tiene aún el diagnóstico de este segundo caso, pero fuentes informadas de la situación dijeron que se trata de mielitis transversal, la misma enfermedad que desarrolló la primera voluntaria.

En el primer caso, la voluntaria recibió una dosis de la vacuna antes de desarrollar inflamación de la médula espinal, que provoca debilidad en brazos, piernas y puede causar problemas en los intestinos y la vejiga.

A raíz de esta información algunos expertos han mostrado preocupación por los ensayos de vacunas de AstraZeneca, debido a la negativa de la empresa a proporcionar detalles sobre enfermedades neurológicas graves en dos de los participantes en las pruebas preliminares.