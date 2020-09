«Payaso», «¿Por qué no te callas?» y otros grandes momentos del debate entre Trump y Biden

El primer cara a cara entre el presidente de Estados Unidos y candidato republicano a la reelección, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, derivó este martes en caos, interrupciones constantes y ataques personales.

Estos son algunos de los momentos más comentados empezando por el «¿Por qué no te callas, hombre?» de Biden a Trump.

«¿POR QUÉ NO TE CALLAS, HOMBRE?»

Frustrado por las interrupciones de Trump, que le impedían hilar un discurso con el que, dicho sea de paso, Biden evitaba responder una pregunta del moderador sobre el Tribunal Supremo, el demócrata le espetó al presidente «¿Por qué no te callas, hombre?».

«Sigue cotorreando, hombre», agregó Biden, mientras Trump seguía hablando y el moderador optaba por pasar página. «Ha sido una parte muy productiva», ironizó el que fuera vicepresidente de Barack Obama entre 2009 y 2017, cerrando el que ha sido el momento más comentado del debate.

«ESTO VA A SER UN FRAUDE. NO VA A ACABAR BIEN»

Trump aprovechó el debate para avivar, una vez más, el fuego que él mismo ha encendido sobre un supuesto fraude electoral perpetrado por los demócratas y animó a sus seguidores a permanecer vigilantes durante las elecciones.

«Me gustaría que mis seguidores vayan a las urnas y vigilen con mucho cuidado, les insto a que lo hagan», afirmó el presidente al ser cuestionado sobre un escenario en el que no se conozca el ganador de los comicios por días.

«Esto va a ser un fraude como nunca hayan visto, es algo horrible para nuestro país. Esto no va a acabar bien», auguró Trump, que se negó a comprometerse a esperar el resultado sin declararse ganador: «Si veo decenas de miles de votos siendo manipulados no lo puedo tolerar».

«PAYASO, DISCÚLPEME, PERSONA»

Cuando el moderador, Chris Wallace, le dio a Biden «la última palabra» en uno de los bloques del debate, el demócrata respondió: «Es difícil hablar con este payaso», aunque rectificó en seguida: «Discúlpeme, persona».

Trump, curiosamente, no entró al trapo, quizás satisfecho de haber logrado que Biden perdiera los papeles con sus constantes interrupciones.

«¿A QUIÉN LE GUSTARÍA QUE YO CONDENARA?»

Otro de los momentos más comentados ocurrió cuando Wallace instó a Trump a condenar el supremacismo blanco y su violencia, una pregunta muy directa que el presidente regateó con dificultades pero evitando, una vez más, cuestionar a la extrema derecha.

«Seguro, estoy dispuesto (a condenarlo), pero diría que casi todo lo que veo es del ala izquierdista, no del ala de derechas», dijo el presidente.

«¿A quién le gustaría que yo condenara? Proud Boys (un grupo de ultraderecha) den un paso atrás y estén preparados -continuó Trump-, pero les digo algo, les diré que alguien tiene que hacer algo con Antifa (anarquistas) y la izquierda porque esto no es un problema del ala derechista».

EL MOMENTO DEL MODERADOR

Wallace fue uno de los protagonistas del debate, intentando sin demasiado éxito parar los pies al presidente, pero fue hacia el final del cara a cara cuando el moderador explotó por las interrupciones de Trump a Biden.

«Señor presidente, su campaña acordó que ambas partes tendrían respuestas de dos minutos. Ininterrumpidas. ¿Por qué no cumple con lo que su campaña acordó como regla básica?», le espetó Wallace, presentador de la conservadora Fox News.

«Nunca cumple su palabra», sentenció Biden.