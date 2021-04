Reino Unido recluta más voluntarios para un ensayo de combinación de vacunas

El Reino Unido ampliará con más voluntarios y nuevos tipos de vacunas un ensayo diseñado para establecer la efectividad de suministrar dos preparados distintos contra la covid-19 en la primera y la segunda dosis.

El investigador al frente de este programa, Matthew Snape, de la Universidad de Oxford, explicó este miércoles que prevé reclutar a 1.050 nuevos voluntarios mayores de 50 años que ya hayan recibido pasadas 12 semanas una inyección con la vacuna de Pfizer o de AstraZeneca.

Éstos recibirán una segunda dosis de esas mismas vacunas o de los preparados de Moderna (ya aprobada) o de Novavax, que está previsto obtenga el visto bueno de las autoridades británicas próximamente.

El ensayo, denominado Com-Cov y que está a cargo del llamado Consorcio Nacional de Evaluación de la Inmunización, comenzó el pasado febrero con la participación de unos 800 voluntarios mayores de 50 años residentes en Inglaterra.

A este primer grupo se le administró el preparado de Oxford/AstraZeneca seguido del de Pfizer/BioNTech y viceversa, con un espacio de tiempo entre ambos de 12 semanas.

Los expertos quieren analizar la posibilidad de que la combinación de vacunas ofrezca una inmunidad más amplia y duradera contra el coronavirus y sus nuevas variantes, lo que, además, flexibilizaría la campaña de vacunación ante los eventuales problemas de suministro.

Com-Cov prevé presentar resultados preliminares de la primera fase el próximo mes, mientras que los de esta segunda fase expandida podrían estar disponibles en junio o julio, si bien ambos ensayos se prolongarán durarán unos 13 meses.

«Si podemos demostrar que este proceso mixto genera una respuesta inmune tan buena como la del proceso estándar, sin un aumento significativo de las reacciones a la vacuna, esto permitirá que más gente complete su ciclo de inmunización contra la covid-19 más rápidamente», señaló Snape a la cadena BBC.

El mejor escenario, dijo, es que «no tengamos que descartar» ninguna de las posibles combinaciones de vacunas.

«Ese es el objetivo, mirar si existe alguna combinación que no deberíamos ofrecer porque no genera una buena respuesta inmunológica. Confío en que eso no ocurrirá», agregó el experto.

Hasta la fecha, más de 32 millones de personas han recibido la primera dosis de una vacuna contra la covid en el Reino Unido, mientras que 7,8 millones está ya inmunizada con los dos pinchazos.

Al margen de este ensayo de Com-Cov, las autoridades han indicado que, de momento, la ciudadanía seguirá recibiendo el mismo tipo de preparado para todo el ciclo, aunque se puede administrar otra marca si la misma no está disponible, según la recomendación del Comité Conjunto sobre Vacunación (JCVI, en inglés).