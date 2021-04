La UE podría no renovar su acuerdo con AstraZeneca por incumplir las entregas

El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, aseguró este domingo que la Unión Europea podría no renovar el contrato de vacunas con AstraZeneca, por no haber respetado los plazos de entrega a los que se comprometió.

«Mi prioridad como responsable de vacunas es que aquellos con quienes firmamos un contrato hagan las entregas a tiempo», dijo el comisario en una entrevista en la emisora francesa BFM TV.

Breton lamentó que del contrato firmado para recibir 120 millones de dosis en el primer trimestre y 180 millones en el segundo sólo llegaran 30 millones entre enero y marzo.

«Esto ha creado problemas que todo el mundo ha podido ver. Nada es definitivo, seguiremos las negociaciones», señaló Breton.

El eurocomisario francés aseguró que la posible ruptura se debería a una cuestión de plazos y respeto de las condiciones del contrato, que llega a su fin el 30 de junio, y no por una cuestión médica.

«Viendo las cifras vemos que los beneficios de la vacuna AstraZeneca son masivamente mayores que el riesgo», dijo.

Breton dio además más detalles sobre el certificado que permitirá a los ciudadanos europeos viajar este verano dentro de las fronteras de la UE, que debería estar en marcha entre mediados y finales de junio «como muy tarde».

Según explicó, los Estados miembros comenzarán a principios de junio las primeras pruebas confiando en que el sistema pueda implantarse formalmente a lo largo del mes.

El certificado se lanzará en toda la UE al mismo tiempo y la Comisión Europea respaldará a los países que tengan problemas técnicos para ponerlo en marcha.

Será voluntario, se utilizará también para los niños y señalará si la persona ha sido vacunada o no, si está inmunizada o no y, en caso de que no sea así, habrá que presentar un test negativo.

Breton señaló que de esta forma los ciudadanos podrán comenzar a hacer planes de cara al verano, «sin duda dentro de la UE».