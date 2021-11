Ómicron reanima la incertidumbre: vuelven cierres de fronteras y estados de emergencia

Las noticias tras la aparición de la nueva variante del coronavirus que los especialistas y científicos han bautizado como ómicron se suceden a escala nacional e internacional, y ya se están viendo las consecuencias de la incertidumbre creada, por ejemplo, en el tráfico aéreo. Un ejemplo relativamente cercano son el grupo de personas de Castilla y León atrapadas en Sudáfrica, país en el que por primera vez se ha descrito esta nueva versión del virus que origina la COVID-19. No obstante, Israel es uno de los países que centran la atención mediática en las últimas horas.

No en balde el Gobierno israelí ha anunciado el cierre de fronteras a los ciudadanos extranjeros durante dos semanas a partir de la noche del domingo en respuesta a la aparición de la nueva variante del coronavirus, conocida como ómicron. Las autoridades israelíes han confirmado un caso de la nueva variante e investigan otros siete posibles casos, lo que ha motivado una reunión extraordinaria de casi tres horas del Consejo de Ministros celebrada este sábado para acordar nuevas restricciones. Además, los organismos sanitarios del país están trabajando en la localización de otras 800 personas que podrían haber estado expuestas a la nueva variante.

Así, el viceministro de Defensa, Alon Schuster, ha confirmado que, ante los primeros informes, se teme que ómicron es más infeccioso que las cepas anteriores. «La variante que se descubrió es preocupante (...) Parece que podría ser más contagiosa, por lo que estamos tomando medidas lo más rápido posible», ha explicado el viceministro. La medida está aún pendiente de su aprobación formal, pero prevé que los ciudadanos israelíes procedentes de cualquier país, incluidos los vacunados, deberán cumplir tres días de aislamiento tras su entrada en Israel. Los viajeros que lleguen a Israel serán sometidos a una prueba PCR en el aeropuerto y deberán hacerse otro test tres días después, y solo después del negativo podrán salir de aislamiento. Los israelíes no vacunados deberán cumplir siete días de aislamiento y realizarse pruebas al inicio y al final del periodo. Los extranjeros que logren un permiso para entrar deberán cumplir cuarentena en hoteles controlados por el Estado.

Por su parte, en Europa sigue el goteo de casos, por ahora aislados. Así las autoridades sanitarias de Dinamarca han confirmado que han detectado dos posibles casos positivos de la variante ómicron del coronavirus en viajeros provenientes de Sudáfrica. El Ministerio de Sanidad danés ha emitido un comunicado en el que reconoce que tiene una «sospecha razonable» de que estos sean los dos primeros casos de la nueva cepa del coronavirus, algo que se confirmará en los próximos días. «Las dos personas que han sido infectadas han estado en Sudáfrica y ahora está aisladas y las autoridades están en el proceso de rastrear un tercer vínculo (...) y están trabajando arduamente para hacer llegar este mismo aviso a todos los que estaban en el mismo avión», ha apuntado en el comunicado el encargado de la cartera sanitaria, Magnus Heunicke. Asimismo, Heukicke ha puesto en valor que Dinamarca es «uno de los países que tiene el seguimiento más completo de variantes», por lo que la detección rápida es más plausible.

Finalmente, el estado de Nueva York, en Estados Unidos, ha declarado el estado de emergencia como medida excepcional ante la nueva variante ómicron. La gobernadora del estado, la demócrata Kathy Hochul, ha sido una de las primeras funcionarias del país en tomar una decisión al respecto de la nueva variante del virus, tal y como apuntó el diario The Hill. Por su parte, el principal responsable de la lucha contra el coronavirus en el país, Anthony Faucci, ha reconocido este sábado que no le «sorprendería» que la variante ómicron estuviera ya en suelo estadounidense. «No me sorprendería que estuviera. No lo hemos detectado aún, pero cuando hay un virus con este nivel de transmisibilidad y ya hay casos por viajes en Israel, Bélgica y otros países... cuando hay un virus así, es casi imposible que no se extienda por todas partes», ha afirmado Fauci en declaraciones a la cadena NBC.