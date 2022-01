El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que «España no se esconde» ante la crisis que enfrenta a Rusia y Ucrania, al tiempo que ha insistido en que sigue habiendo margen para el diálogo para una desescalada que evite el conflicto. En un desayuno informativo organizado por Europa Press, ha asegurado que «en estos momentos de tanta tensión en el mundo por el COVID y por la situación tan crítica que se vive en Ucrania, España no se esconde y el Gobierno actúa tal y como quieren los españoles».

España «es un país que apuesta por el diálogo y la democracia», ha añadido. Albares ha reconocido que ante la actual crisis entre Rusia y Ucrania la comunidad internacional está «conteniendo la respiración» pero también ha apostado por «la diplomacia, el diálogo, la desescalada y la distensión». «Ahí España está también en primera línea con sus socios» tanto de la UE como de la OTAN, ha asegurado, aclarando en todo caso que «diálogo no es negociación» pero resolver los conflictos por la vía armada tampoco es la solución. «No podemos aceptar cosas inaceptables, nadie puede marcar a la UE o la OTAN quién puede ser su miembro, no podemos transigir sobre la soberanía y la integridad territorial de un Estado», ha advertido respecto a la postura que mantiene Rusia.

Oportunidad para el diálogo

«Vamos a dar una oportunidad para el diálogo y eso es lo que está empujando España» pero para «dialogar hacen falta dos personas» por eso, ha añadido, «si el diálogo no da sus frutos España estará junto a sus socios europeos y los de la OTAN en la disuasión». Aunque en el contexto actual ha defendido la necesidad de «no hacer política ficción», sí ha aclarado que de producirse la temida invasión «habrá consecuencias económicas de un tamaño enorme para Rusia. El ministro se ha mostrado convencido en que en el seno de la UE, como también en la OTAN, «la unidad es lo que va a prevalecer» y la apuesta por el diálogo, pero también habrá unidad «en la disuasión si fuera necesario«, «eso también tiene que quedar claro», aunque «no estamos en ese escenario» todavía, ha aclarado.

Compromiso con la OTAN

Tras recordar que España ya contribuye desde hace años en el seno de la OTAN a la seguridad de los países del flanco oriental de Europa, ha enmarcado en este compromiso la fragata enviada al mar Negro y la oferta de enviar cazas a Bulgaria. El jefe de la diplomacia ha advertido de que «lo que está en juego, lo que se dirime en Ucrania es la propia base de la construcción europea». Así las cosas, ha insistido en que es «inaceptable» pretender «volver atrás» a la época en la que «un país dictaba a otro qué esquema de seguridad podía tener, quien podían ser miembros de una organización determinada». «Volver atrás es volver a etapas ya superadas, de muros y de vallas en Europa, de las esferas de influencia», ha abundado.

«No es así como se ha conseguido la paz y el progreso en Europa», ha subrayado. Europa «es progreso y paz» y los europeos han dejado claro que están unidos en esta crisis, ha sostenido Albares, que ha aprovechado para lanzar un mensaje, dirigido tanto a Rusia como en menor medida a Estados Unidos, de que el futuro del continente «no se puede decidir sin nosotros los europeos». «Queremos que la voz de Europa se oiga con fuerza en el mundo», ha reivindicado. Por otra parte, preguntado sobre el impacto que podría tener para España un eventual conflicto en Ucrania, y sobre todo en lo que al suministro del gas que refiere, ha puntualizado en el caso de nuestro país este procede mayoritariamente de Argelia y ha confiado en que por tanto si Rusia decidiera cortar el envío de gas a Europa no haya un impacto.