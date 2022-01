El Papa pide a los padres que apoyen a sus hijos si son homosexuales

El Papa Francisco dijo el miércoles que los padres de hijos homosexuales no deben condenarlos, sino ofrecerles apoyo. El pontífice realizó estos comentarios no preparados en su audiencia semanal, en referencia a las dificultades que los padres pueden enfrentar en la crianza de sus hijos. Esos problemas incluyen a «los padres que ven orientaciones sexuales diferentes en sus hijos y cómo manejar esto, cómo acompañar a sus hijos, y no esconderse detrás de una actitud de condena», dijo Francisco.

El religioso argentino había dicho con anterioridad que los gays tienen derecho a ser aceptados por sus familias como hijos y hermanos. También ha dicho que, aunque la Iglesia no puede aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo, puede apoyar las leyes de uniones civiles destinadas a otorgar a las parejas homosexuales derechos conjuntos en materia de pensiones y asistencia sanitaria y en cuestiones de herencia. El año pasado, la oficina doctrinal del Vaticano publicó un documento que decía que los sacerdotes católicos no pueden bendecir las uniones entre personas del mismo sexo, una decisión que decepcionó enormemente a los católicos homosexuales. En algunos países, como Estados Unidos y Alemania, las parroquias y los ministros han empezado a bendecir las uniones del mismo sexo en lugar del matrimonio, y se ha pedido a los obispos que las institucionalicen de facto. Los conservadores en el seno de la Iglesia afirman que el Papa -que ha enviado notas de agradecimiento a los sacerdotes y monjas que atienden a los católicos homosexuales- está dando señales contradictorias sobre la homosexualidad, confundiendo a algunos fieles.