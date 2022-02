Unos aviones de combate británicos Typhoon han interceptado «aviones no identificados» en el norte de Escocia, informó este miércoles la Royal Air Force (RAF), después de que una plataforma de aviación los identificase como rusos. Los aviones de la RAF, enviados desde la base militar de Lossiemouth, en Moray (al norte de Escocia), se han sumado a un avión cisterna de reabastecimiento de combustible en vuelo Voyager, que partió de la base de Brize Norton, sur de Inglaterra.

Fuentes de la RAF no han querido proporcionar más detalles de esta operación hasta que esté concluida, pero la plataforma de monitoreo AirLive señala que bombarderos rusos están siendo interceptados. No obstante, la RAF intercepta rutinariamente este tipo de aviones militares cerca de las fronteras británicas. En noviembre de 2021, se enviaron aviones en respuesta al avance de unos bombarderos estratégicos rusos TU-160 Blackjack. Las autoridades indicaron en ese momento que los cazas escoltaron al avión ruso fuera del área cercana al país y que los bombarderos no ingresaron en el espacio aéreo del Reino Unido.