Biden aprueba el envío de más tropas al este de Europa para contener la amenaza rusa

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha autorizado el envío de más militares al este de Europa, en un claro gesto de apoyo a sus aliados frente a potenciales amenazas derivadas de Rusia, que ha desplegado a más de 100.000 efectivos cerca de las fronteras con Ucrania. El portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, ha confirmado ante los medios el reposicionamiento en Polonia y Alemania de unos 2.000 efectivos, mientras que a Rumanía irán otros mil más.

Según fuentes del Gobierno citadas este miércoles por varios medios norteamericanos, entre ellos la cadena CNN o el periódico 'The Washington Post', los cambios se harán efectivos «en los próximos días. Estados Unidos ya había puesto en preaviso a 8.500 efectivos en caso de que la Alianza necesitase un despliegue rápido, si bien por ahora todo se hará conforme a acuerdos bilaterales, según ha explicado Kirby, que ha querido desvincular ambas iniciativas. El portavoz del Pentágono también ha enfatizado que »estas fuerzas no van a combatir en Ucrania« y ha señalado que se trata de movimientos temporales, no permanentes, y por tanto se revisarán en función de cómo evolucione la situación en el este de Europa. Por su parte, el ministro de Defensa de Polonia, Mariusz Blaszczak, ha agradecido esta »fuerte señal de solidaridad" por parte de Estados Unidos, de la que ya habló la semana pasada por teléfono con su homólogo norteamericano, Lloyd Austin, y que se enmarca expresamente en la situación en torno a Ucrania.

«Estamos en contra de cualquier agresión», ha subrayado Blaszczak en su cuenta de Twitter, en la que ha especificado que el refuerzo estadounidense consistirá en 1.700 militares. Moscú ha criticado en reiteradas ocasiones la implicación militar norteamericana en territorio europeo, en la medida en que lo percibe como una amenaza. También ha pedido a la OTAN que frene su expansión en el este de Europa.