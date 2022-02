La semana pasada, el presidente Biden avisó a los residentes norteamericanos en Ucrania ,que abandonaran con carácter de urgencia ese territorio ante la inminente entrada de tropas rusas en este enclave conflictivo. Un ejercicio de guerra de falsa bandera en la que Biden, la CIA y la OTAN, utilizarían a la columna neonazi llamado Grupo Wagner como atacantes del territorio ucraniano cometiendo todo tipo de atentados y demás tropelías, acusando de una invasión en Ucrania de Rusia, obligando a intervenir a la OTAN. España también ha dado la orden de evacuar de forma temporal, a sus casi 500 ciudadanos españoles residentes en esta zona del mundo. Todo esto tras las fracasadas conversaciones de Macron y Putin en la famosa mesa de diálogo que los separaba, uno frente a otro, de más de seis metros de distancia y que luego dijeron, como excusa, fue porque Macron se negó a hacerse la PCR rusa.

La brigada Wagner, o Grupo Wagner, según la propaganda de los servicios de Inteligencia norteamericanos, fue creada por uno de los lugartenientes más ricos de Ucrania, Dimitry Valeryevich Utkin, y financiado por Evgueni Prigozhin, apodado 'el chef de Putin', dada su amistad con el mandatario ruso. Pero el Kremlim siempre ha negado cualquier vinculación con este grupo. Además, está prohibido en Rusia trabajar como mercenario con penas de hasta diez años de prisión. Los hombres que participan en esta agrupación paramilitar, en caso de ser abatidos, no tienen derecho a ser repatriados sus cuerpos a sus países de origen, y no son sólo de origen caucásico, también hay mercenarios nacidos en Ucrania, Serbia, Norteamérica, Gran Bretaña, Alemania, etc.

Se hicieron famosos tras los combates en el este de Ucrania, en el Donbass, donde aparecieron sin insignias significativas. Es, según la prensa, un grupo ultrasecreto que, en teoría, no existe. También han participado protegiendo los pozos petrolíferos de Siria y han trabajado en misiones secretas en Centro África, o combatir por encargo contra grupos yihadistas en Mozambique en la provincia de Cabo Delgado y sobre todo en Sudán. Se dice que este grupo pro ruso y xenófobo, es afín al ideario nazi y tienen a Hitler como modelo a seguir, cuando, si fueran rusos auténticos, y no mercenarios psicópatas, no habrían olvidado que Rusia fue invadida por las tropas hitlerianas durante la II Guerra Mundial. Putin odia a Hitler por haber profanado la sagrada tierra rusa y no olvidemos su padre falleció en el frente. Los Wagner nada tienen que ver en esta guerra sucia por culpa de la avaricia de EEUU, ansiosa de quedarse con el gas y el petróleo eliminando al único estadista occidental que puede hacerles sombra. Es por ello que, según algunos analistas de inteligencia independientes, el grupo Wagner será quienes nos metan en la guerra contra Rusia haciéndose pasar por ésta. Posiblemente estas acciones de falsa bandera se producirán antes de que finalicen los J.J.O.O. de Pekin, unas semanas o días antes del deshielo ucraniano, que convertirá en barro el terreno ruso dificultando la entrada de tropas en combate.

El Grupo Wagner, según últimas filtraciones de Reuters, ha enviado 400! mercenarios a Venezuela para proteger al presidente Maduro. EEUU está intentando seguir siendo la primera potencia mundial, pero tanto Rusia como su actual aliado, China, lo hará del todo inviable. Y ahí entran en juego las nuevas armas hipersónicas de China. De reciente creación, un nuevo tipo de guerra se cierne sobre occidente. Pues como dijo una vez Putin: «Quien domine el espacio, dominará la Tierra». Y así será, ataques con drones y misiles de largo y corto espacio hipersónicos. Rusia posee ya un escudo antimisiles en todo su amplio territorio en el que no podrá entrar ningún ataque por el aire, y China, fiel aliada de Rusia, posee la moderna generación de armamento hipersónico amén de mayor cantidad de tropas humanas. Las noticias relacionadas con el desarrollo de las armas hipersónicas es altamente secreta y es poca la información disponible.

Actualmente existen dos tipos de misiles hipersónicos.

- Planeador hipersónica (Hipersonica Glide Vehicle HGV) Se lanzan a la atmósfera desde donde descienden . Pueden cambiar de rumbo y de caer en picado o ir planeando sobre sus objetivos, dificultando el seguimiento, lo que conlleva un menor tiempo de preaviso de las zonas atacadas.

- Misiles de crucero hipersónicos (Hipersonyc-Cruise Missile- HCM) Misiles de propulsión constante y pueden volar a altitudes más bajas ,(como máximo a 30 km de altura) Pueden evadir ataques con misiles enemigos y alcanza velocidades altas antes de dirigirse hacia su objetivo.

Ambos prototipos de misiles pueden poseer cargas convencionales o atómicas y están controladas con modernos sistemas de drones.

China lleva años preparando esta guerra hipersónica y ya cuenta con todo tipo de armamento y tropas efectivas para tal efecto, incluida la guerra bioquímica creada en el laboratorio Wuhan5. -del que nadie habla- que tantos estragos humanos y económicos han producido en todo el mundo bajo el silencio cómplice y la advertencia del gobierno chino a que el director general de la OMS calle bajo pena de que su muerte parezca «un accidente».

Estamos a punto de ver una guerra como jamás ha vivido el ser humano. El dragón chino ha despertado y el oso siberiano acaba de salir del profundo letargo de muchos inviernos. ¿Hubiera sucedido lo mismo de estar Trump en la presidencia en lugar de Joe Biden? Lo pongo en duda, pero desde que el hombre luchó tribu contra tribu, siempre, el más fuerte aprovechó la debilidad de su contrario. Que Dios reparta suerte. Preparaos para ser víctimas de las mentiras disfrazadas de verdad, pensad por vosotros mismos y preguntaros qué ganan los que han invertido en la guerra que viene. La historia se repite ... y nada podremos hacer para evitarla. De momento, no escucho aún ni un: «No a la Guerra».