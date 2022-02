Borrell asegura que «ha empezado el bombardeo» en el este de Ucrania

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró este jueves que «ha empezado el bombardeo en algunas partes de la frontera» del este de Ucrania, pero manifestó que los países de la UE no aprobarán las sanciones contra Rusia hasta que «el nivel de intensidad de la agresión lo requiera». «Hemos tenido noticias sobre una retirada de tropas (rusas), pero no hay evidencia de eso», dijo Borrell tras una reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para tratar la tensión en torno a Ucrania, en la que no adoptaron ninguna decisión.

«De lo que tenemos evidencia y estamos muy preocupados es sobre el aumento de los combates y fuertes bombardeos en algunas partes de la frontera, exactamente la parte que yo visité a principios de enero», dijo Borrell, en relación a la visita que realizó a la línea de contacto en el este de Ucrania. El jefe de la diplomacia europea dijo también que «en las últimas horas» han notado «mucha desinformación por parte de Rusia para crear una atmósfera de ataques contra rusos en esta parte de Ucrania». «Y si a eso añadimos que la Duma (la Cámara baja rusa) ha votado pedirle al presidente (Vladímir) Putin reconocer la independencia» de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, «todo el paquete aumenta nuestras preocupaciones», apuntó. «Ciertamente, estamos mucho más preocupados», dijo Borrell. Antes de asistir a la reunión con los Veintisiete, el jefe de la diplomacia europea había estado esta mañana en la sede de la OTAN, donde los ministros de Defensa de la Alianza aseguraron ayer que Rusia ha incrementado su presencia militar en la frontera con Ucrania. Borrell manifestó que «está preparado» para presentar «lo antes posible» a sus homólogos europeos el paquete de sanciones contra Rusia que la UE ha estado preparando con sus aliados occidentales. «Lo haremos cuando llegue el momento, cuando el nivel de intensidad de la agresión lo requiera», aseguró el exministro español, quien señaló también que «Europa está completamente unida» sobre las sanciones, entre las que habrá medidas financieras y energéticas.