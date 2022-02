Último parte de guerra en Ucrania: 40 muertos y decenas de heridos

El ataque ruso en Ucrania ha causado ya al menos 40 muertos y decenas de heridos, según informó el asesor del Ministerio del Interior, Antón Gueraschenko. Por su parte, Moscú asegura que no ataca ciudades y que no existe amenaza para la población pacífica. «Una mujer y un niño resultaron heridos en la región de Konopot, donde ardió un auto. En la ciudad de Podolsk de la región de Odesa, siete muertos, siete heridos y 19 desaparecidos a consecuencia de un bombardeo. En la ciudad de Mariúpol, región de Donetsk, hay un muerto y dos heridos», informó en su canal de Telegram.

Las tropas rusas también atacaron las unidades de la 17 Brigada de Tanques de Kryvyi Rih, en la región de Dniepropetrovsk, una unidad militar en Krasnopilia, región de Sumy, y un puente sobre el río Inhulets, afluente del Dniéper, señaló. «Sé que ahora hay más de cuarenta muertos y varias decenas de heridos», informó en rueda de prensa Alexéi Arestóvich, asesor presidencial.

Guersaschenko añadió que en el distrito Mykolaiv, al nordeste de Odesa, una persona resultó herida durante un ataque contra un aeródromo militar, mientras que en Semyjatky, distrito de Jersón, murió un joven de 17 años.

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que las Fuerzas Armadas del país no están atacando ciudades ucranianas en el curso la «operación militar especial» lanzada por el presidente Vladímir Putin. «Las Fuerzas Armadas de Rusia no atacan ciudades de Ucrania. No hay ninguna amenaza a la población pacífica», señalo Defensa en un comunicado.

Los militares rusos indicaron que se emplean armas de alta precisión contra infraestructuras militares, baterías antiaéreas y bases aéreas ucranianas. «Según datos de inteligencia, las unidades y militares de las fuerzas armadas ucranianas abandonan masivamente sus posiciones, indicó Defensa, que recalcó que los lugares donde las fuerzas ucranianas han depuesto las armas no son sometidos a ataques. Agregó que las declaraciones de la parte ucranianas sobre las pérdidas de aviones y blindados por el ejército ruso son una completa mentira.

El Ejército ruso atacó este jueves nueve regiones ucranianas, en su mayoría infraestructuras militares, aeropuertos y aeródromos. Ivano-Frankivsk, Jmelnitsky, Chernígov, Járkov, Kiev, Odesa, Nikolaev, Jerson, Kramatorsk son esas zonas. De esos objetivos rusos, el único que se encuentra en el Donbás es la ciudad de Kramatorsk, considerada la base militar ucraniana en la región de Donetsk. Además, Odessa es la base más importante de la flota ucraniana del mar Negro y Jerson es la región limítrofe con la península ucraniana de Crimea.